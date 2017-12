Nowe ronda powstaną w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska starała się o środki wspólnie z białoruskim Brześciem. Tam zaplanowano przebudowę 7 skrzyżowań. Oba miasta pozyskały ok. 10 mln zł dotacji. Na Białą przypada ok. 4,5 mln zł.

Na skrzyżowaniach tych zdarzają się stłuczki. Mieszkańcy zwracali się do władz miasta o poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach. W ubiegłym roku na skrzyżowaniu z Al. Solidarności doszło do 5 kolizji i 2 wypadków drogowych. Z kolei jeżeli chodzi o skrzyżowanie krajowej „dwójki” z ul. Terebelską to miasto wcześniej zapowiadało budowę dodatkowego pasu ruchu przy sygnalizacji świetlnej. Ale ostatecznie tutaj też powstanie rondo.

– Przejazd drogą krajową nr 2, stanowiącą międzynarodowy szlak drogowy E30, w tym obszarze miasta jest aktualnie utrudniony i niebezpieczny. Zaplanowane inwestycje w istotny sposób ograniczą niebezpieczeństwo kolizji równocześnie przyspieszając ruch pojazdów – zaznacza rzecznik.

Prace budowlane rozpoczną się we wrześniu przyszłego roku i potrwają do czerwca 2019 roku.