Noworoczne podsumowanie prezydenta Białej Podlaskiej

Uruchomienie rządowego programu Mieszkanie Plus oraz otwarcie podstrefy ekonomicznej w Białej Podlaskiej. To zdaniem prezydenta Dariusza Stefaniuka dwa najważniejsze wydarzenia w mieście w ubiegłym roku. Mówił o tym na czwartkowym spotkaniu noworocznym.

- To dwie sprawy z grudnia, ale pracowaliśmy na to cały rok. Program Mieszkanie Plus pozwoli wybudować w Białej Podlaskiej ponad 180 mieszkań. Jako pierwsi w kraju przystąpiliśmy do niego - zaznacza Stefaniuk. - To była też okazja aby pokazać miasto w ogólnopolskich mediach. W Białej gościliśmy wtedy wielu polityków, ministrów, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To szansa na lobbowanie na rzecz miasta - zauważa prezydent. Druga najważniejsza inicjatywa to jego zdaniem uruchomienie podstrefy ekonomicznej na byłym lotnisku wojskowym.

- To wydarzenia na które czekaliśmy wiele lat, a udało nam się to zrobić bardzo szybko. Mamy tereny inwestycyjne najbardziej atrakcyjne do inwestowania w całej Polsce, bo możemy oferować nawet do 70 proc. ulgi podatkowej dla przedsiębiorców - przypomina Stefaniuk. 30 grudnia Rada Ministrów wydała rozporządzenie o włączeniu 94 hektarów terenu do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - Przed nami teraz etap promocji strefy wśród inwestorów. Firmy same już się zgłaszają, nawet te bialskie. Cieszy mnie też że na uroczystym otwarciu byli przedstawiciele ambasady Chin. To ważne w kontekście nowego Jedwabnego Szlaku. Będziemy robić wszystko aby z tego skorzystać - podkreśla.

Uczestnicy spotkania noworocznego mogli zobaczyć specjalnie przygotowany kilkunastominutowy film z przeglądem wydarzeń patriotycznych, gospodarczych i kulturalnych z 2016 roku. - Jak porównuję rok 2015 do 2016, to większość czasu spędziłem w ratuszu, porządkując sprawy miasta, zajmując się umowami, reorganizacją pracy urzędu. A 2016 rok to wiele wyjazdów do ministerstw związanych z projektami. Odczułem że w urzędzie byłem mniej- przyznaje Stefaniuk. - 2017 i 2018 rok, a więc druga połowa mojej kadencji to będzie czas skupienia na gospodarce i przedsiębiorcach- zapowiada prezydent. W jego ocenie kluczową rolę mogą odegrać środki unijne, m.in. z projektów transgranicznych, których miasto chce zrealizować aż siedem. - W Białej Podlaskiej pokazujemy że umiemy ze sobą współpracować z radą miasta. Jesteśmy zgodni żeby miasto się rozwijało - stwierdza prezydent.