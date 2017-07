Rzeszowska firma Promost Consulting za ponad 180 tys. zł przygotowała trzy warianty przebiegu trasy. Wybrano ten najkorzystniejszy z punktu widzenia mieszkańców.

Obwodnica ma się zaczynać rondem na ulicy Zahajkowskiej i biec w kierunku ulic Grzybowej i Siteńskiej. Tory przetnie w okolicach przejazdu kolejowego. Następnie trasa będzie wiodła obok Wipaszu, sortowni odpadów i zakładu stolarskiego. Później w kierunku firmy Ipaco. Kończyć ją będzie rondo na ulicy Brzeskiej, przy wytwórni mas bitumicznych.

– To najbardziej optymalny przebieg. Obecnie staramy się o decyzję środowiskową – mówi Grzegorz Łubik, zastępca burmistrza miasta. – Poza tym po naszej stronie są odwierty geologiczne na trasie obwodnicy, które już prowadzimy. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem.

Przy blisko czterokilometrowej obwodnicy powstanie ścieżka rowerowa. – Podchodzimy do tego kompleksowo, jeżeli mają powstać dwa ronda, wiadukt nad koleją, most, to dodatkowo również ścieżka rowerowa – zaznacza zastępca burmistrza.

Przetarg na wykonawstwo najprawdopodobniej w 2018 ogłosi roku Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ten bierze pod uwagę koncepcję „projektuj i wybuduj”.