Ogromny teren po lotnisku nadal na sprzedaż. Cena wywoławcza? 32 mln zł

Chodzi o sprzedaż ponad 61 hektarów terenu podstrefy ekonomicznej w Białej Podlaskiej. Cena wywoławcza to ponad 32 mln zł. Ale jak poinformował nas Igor Nagraba, rzecznik Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Od razu jednak pojawiło się ogłoszenie o kolejnym.

– Ponowny przetarg został rozpisany ze względu na ciągłe i realne zainteresowanie potencjalnego inwestora. Drugi przetarg zostanie rozstrzygnięty 21 maja i jesteśmy dobrej myśli – zaznacza Radosław Plandowski, rzecznik magistratu. – Przetarg dotyczy poważnej inwestycji i dużych środków finansowych, więc trudno się dziwić, że zainteresowane spółki mogą potrzebować więcej czasu na przygotowanie swojej oferty – uważa rzecznik.

Prezydent Dariusz Stefaniuk zapowiadał wcześniej, że olbrzymim areałem interesuje się firma z chińskim kapitałem, która chce tu zbudować port logistyczny. Dla miasta taka sprzedaż byłaby zastrzykiem finansowym w postaci kilkudziesięciu milionów złotych.

Przypomnijmy, że pierwszy inwestor w bialskiej podstrefie już jest. Kilka miesięcy temu przetarg na zakup trzech działek o powierzchni 3,4 hektara wygrała bialska firma Edwood, która zamierza zbudować tu nowy zakład produkcji półfabrykatów oraz komponentów meblowych wykonanych z litego drewna. Zatrudni ok. 40 osób.

Ale bialska podstrefa, która jest częścią tej pomorskiej, to 94 hektary, z czego 69 należy do miasta, a reszta to własność Agencji Mienia Wojskowego. – Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, co do przyszłości terenów położonymi w podstrefie ekonomicznej – przyznaje Maciej Macios z AMW.

Na razie Agencja ogłosiła przetarg na wynajem hangaru na lotnisku w Białej Podlaskiej. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu to 3700 zł. Ustny przetarg odbędzie się 10 kwietnia.

A jakie plany względem byłego lotniska wojskowego ma Ministerstwo Obrony Narodowej? – Nieruchomości byłego lotniska wojskowego Biała Podlaska zakwalifikowane zostały do kategorii „zbędne dla resortu obrony narodowej z zachowaniem lotniczego charakteru” i przekazane w formie darowizny na rzecz miasta Biała Podlaska, w trybie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku – informuje nas biuro prasowe MON.

– Obiekt ten pozostaje we władaniu lokalnych władz samorządowych, które zobowiązane są do prowadzenia działań w celu rozwoju lotniska użytku publicznego z wykorzystaniem nieruchomości. Pozostała część byłego kompleksu wojskowego została przeznaczona do zagospodarowanie przez Agencję Mienia Wojskowego na ogólnych zasadach, bez obowiązku zachowania lotniczego charakteru.