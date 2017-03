Otwierają wydział tuż przy granicy. Żeby zachęcić Białorusinów

O planach jego uruchomienia władze uczelni mówiły już w ubiegłym roku. W Terespolu będzie można studiować na dwóch kierunkach studiów licencjackich: ekonomii oraz turystyce i rekreacji. Na swoich stronach internetowych PSW już ogłasza, że od kwietnia rusza nabór.

– Nasz senat podjął stosowne uchwały. Warunkiem uruchomienia studiów będzie liczba co najmniej 30 studentów – zaznacza Renata Karwacka, dyrektor gabinetu rektora PSW.

Władze uczelni liczą, że studiowanie w przygranicznym Terespolu zainteresuje przede wszystkim młodzież z białoruskiego Brześcia. – Praktyka pokazuje, że młodzi z Białorusi bardzo chcą uzyskać dyplom z Unii Europejskiej. Z Terespola byliby w stanie jednego dnia przyjeżdżać i wracać do domu np. w Brześciu – tłumaczył kilka miesięcy temu prof. Józef Bergier, rektor PSW. Już teraz w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II 14 proc. studentów stanowią cudzoziemcy.

Wydział zamiejscowy zajmie pomieszczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących. – Tam jest bardzo dużo wolnej powierzchni. Budynek należy po części do nas i do starostwa – mówi Jacek Danieluk, burmistrz Terespola. – Na miejscu jest odpowiednia baza, stołówka, sala gimnastyczna – dodaje. Władze miasta niebawem podpiszą z uczelnią umowę użyczenia budynku. – Jesteśmy również w stanie zapewnić dla studentów 14 miejsc hotelowych, a jeżeli będzie potrzeba, to więcej – zapewnia Danieluk.

Już teraz uczelnia i władze miasta promują studia na Białorusi. – Codziennie do Terespola przyjeżdża z Białorusi ok. 4 tys. ludzi, więc jest nadzieja, że będzie duża grupa studentów stamtąd – uważa Danieluk. – Wierzę, że dokonamy naboru. To promocja dla miasta i regionu. To napędzi inną koniunkturę. Bo to prestiż, taki wydział – dodaje burmistrz.

Niewykluczone, że PSW uruchomi w Terespolu również liceum akademickie. Kurator oświaty zaopiniował pozytywnie ten pomysł. Ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Przypomnijmy że jedyne publiczne liceum w Terespolu będzie najprawdopodobniej zlikwidowane z uwagi na brak uczniów, którzy wolą m.in. dojeżdżać do Białej Podlaskiej.