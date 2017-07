Pacjenci w Białej Podlaskiej bez dostępu do bezpłatnych protez

- Biała Podlaska i okolice zostały bez kontraktów protetycznych. Z naszych usług korzystali głównie emeryci i renciści, ludzie schorowani, którzy często mają problemy z poruszaniem. Przyjeżdżają do nas specjalnymi taksówkami - mówi Małgorzata Szymańczyk-Zacharuk, lekarz stomatolog, która dotychczas w ramach NFZ świadczyła również usługi protetyczne przy ulicy Warszawskiej 14.- A teraz najbliższe takie gabinety z bezpłatna protetyką są w Stoczku Łukowskim lub Radzyniu Podlaskim. Nikt z moich pacjentów tam nie będzie jeździł, bo wykonanie i dopasowanie protezy wiąże się z 4 lub 5 wizytami- uważa lekarz stomatolog.

- Do zawarcia umowy wybrano oferentów, którzy otrzymali odpowiednio 71 punktów i 60,3 punktów, gwarantując pacjentom kompleksowość usług, lepszą jakość oraz dostępność - tłumaczy z kolei Małgorzata Bartoszek rzecznik prasowy lubelskiego oddziału NFZ.

Z usług dwóch bialskich gabinetów, które do tej pory miały dobre notowania w rankingach komisji konkursowych NFZ, korzystało ok. 60 osób miesięcznie. - Szkoda mi tych pacjentów. Niektórzy byli zapisani już na dwa lata do przodu. A wykonywanie protez prywatnie jest dla nich za drogie. Chyba będą chodzić bez zębów- zastanawia się Szymańczyk-Zacharuk.

Trzyletnie kontrakty z NFZ obowiązywały do czerwca. - Decyzja nas zaskoczyła. Bo otrzymaliśmy ją 23 czerwca- przyznaje pani stomatolog. Obecne kontrakty mają obowiązywać już 5 lat. - NFZ tłumaczyło nam że wypadliśmy niżej z punktacją od gabinetów w Stoczku i Radzynia. Przez 20 lat mojej pracy, nie było ani jednej skargi na wykonanie protezy-podkreśla Szymańczyk-Zacharuk i zwraca uwagę że proteza to nie tylko estetyczny wygląd.- Zęby to początek układu pokarmowego. Bez nich zaczynają się problemy z żołądkiem. I NFZ będzie więcej wydawał na pacjentów z takimi problemami, niż na wykonanie protez-punktuje stomatolog.

Właściciele gabinetów odwołali się od decyzji NFZ, ale dyrektor lubelskiego oddziału oddalił to odwołanie. - Zasady i warunki przeprowadzania konkursu były takie same dla wszystkich oferentów i doskonale znane oferentom, szczególnie tym którzy uczestniczyli w nich w latach poprzednich- podkreśla rzecznik lubelskiego NFZ. - Jeżeli chodzi o argument o ograniczeniu dostępności do świadczeń z zakresu protetyki stomatologicznej dla mieszkańców Białej Podlaskiej chciałabym zauważyć, że takie same zarzuty mogli stawiać mieszkańcy Stoczka Łukowskiego czy Radzynia Podlaskiego w latach poprzednich, kiedy to w wyniku rozstrzygnięć postępowań konkursowych do podpisania umowy wybrano dwóch świadczeniodawców z Białej Podlaskiej - zaznacza Bartoszek. - W przypadku niewykorzystania środków finansowych w wyniku rozstrzygnięć postępowań konkursowych, oddział rozważy ogłoszenie dodatkowych postępowań konkursowych w celu polepszenia dostępu do tych świadczeń- dodaje rzecznik.

W sprawę zaangażowały się też władze Białej Podlaskiej. - Pod koniec czerwca do magistratu zgłosili się właściciele zakładów protetycznych informując o odrzuceniu ich ofert przez Komisję Konkursową NFZ. Spowodować to może utrudnienie dostępu do bezpłatnych świadczeń protetycznych mieszkańcom miasta. Ta sytuacja zaniepokoiła prezydenta Dariusza Stefaniuka. Dlatego wysłał pismo do dyrekcji NFZ wyrażające niepokój zaistniałą sytuacją. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi- informuje jego rzecznik Michał Trantau.