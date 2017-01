Państwowa Szkoła Wyższa: Międzynarodowo na turystyce i pielęgniarstwie

To ma być kolejny krok w umiędzynarodowieniu uczelni. PSW dostała miliony na studia w języku angielskim.

Chodzi o kierunki pielęgniarstwo oraz turystykę międzynarodową, na których od października będzie można studiować w języku angielskim.

Wszystko dzięki ponadmilionowym dofinansowaniom ze środków unijnych. - To konsekwencja naszych działań w umiędzynarodowieniu kształcenia studentów. Już teraz studiuje u nas ok. 400 studentów z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy czy Rosji- mówi prof. Józef Bergier rektor PSW. W jego ocenie kształcenie pielęgniarek w języku angielskim będzie ewenementem w skali kraju.

- Nauka będzie trwała 7 semestrów. Z naszej wiedzy wynika, że będą to jedne z pierwszych takich studiów w kraju - zaznacza rektor. W języku angielskim prowadzone będą wykłady, ćwiczenie i laboratoria. A praktyki w języku polskim. Studia dedykowane są 15 studentom z zagranicy.

- Cały standard studiów, zakres godzin nie mogą odbiegać od studiów w normalnym trybie - zaznacza dr Stanisława Spisacka kierownik zakładu pielęgniarstwa. - Analiza rynku wskazuje, że w Polsce mamy niedobór pielęgniarek. Zatem nie ma sensu kształcić naszych pielęgniarek w języku angielskim po to, aby wyjeżdżały za granicę. Jest natomiast konieczność ściągnięcia dodatkowych osób z zagranicy. Dlatego stworzyliśmy ten projekt - podkreśla z kolei Sławomir Stodulski starszy referent w sekcji projektów i funduszy europejskich.

Natomiast na specjalności turystyka międzynarodowa studiować będzie mogło 20 obcokrajowców i 5 Polaków. - Pomysł tej specjalności narodził się z licznych sugestii studentów, którzy chcą podwyższać swoje kwalifikacje językowe. Wynika to też z faktu, że coraz chętniej wyjeżdżają za granicę, np. na praktyki czy wyjazdy studyjne.

W tym roku grupa 40 studentów pojedzie na przykład na praktyki na Wyspy Kanaryjskie - zaznacza dr Ewelina Niźnikowska kierownik zakładu turystyki i rekreacji.

Uczelnia liczy, że studiami zainteresują się młodzi ludzie z Europy Wschodniej, ale nie tylko.

- Nasz dział promocji pracuje także nad zainteresowaniem tymi studiami ludzi z Afryki czy Azji - dodaje prof. Bergier. W rekrutacji obcokrajowców pomogą uczelni fachowcy.

- Będziemy w tym zakresie współpracować z firmami, które zajmują się tym profesjonalnie. Bo to niemożliwe dla naszego wydziału aby dotrzeć bezpośrednio do odległych państw. Do tego dochodzi procedura rekrutacyjna i wymogi formalne, które stawia nasze prawo, a więc nostryfikacje dyplomów, matur- zauważa prof. Marcin Weiner dziekan wydziału nauk o zdrowiu i nauk społecznych PSW.

Następnym kierunkiem w języku angielskim ma być informatyka. Wszystko w oparciu o nauczycieli akademickich bialskiej uczelni. - Rokrocznie nasi pracownicy dokształcają się w języku angielskim, zdają certyfikaty na poziomie B2 lub C1 w British Council. W tym roku kolejna grupa rozpoczyna naukę - zaznacza rektor. Na kształcenie pielęgniarek w języku angielskim PSW otrzymała 1 mln 313 tys. zł dofinansowania unijnego, a na turystykę międzynarodową 1 mln 209 tys. zł.