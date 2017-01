Park Sztuki. Trwa rekrutacja artystów

To inicjatywa Galerii Podlaskiej. Co roku w czerwcu w Parku Radziwiłłowskim artyści z całej Polski przygotowują instalacje lub inne formy sztuki. W tym roku będzie podobnie, ale tym razem galeria chce wyłonić uczestników w konkursie. Do 1 kwietnia na adres Galerii Podlaskiej chętni mogą przesłać projekt instalacji w formie graficznej i opisowej.

Zaprojektowane dzieła powinny wpisywać się w przestrzeń parku i nawiązywać do historii miejsca. Powołana komisja wyłoni 10 najciekawszych projektów które zostaną pokazane podczas Parku Sztuki w dniach 9,10 i 11 czerwca. Artyści przygotowują projekty bezpłatnie. W tym roku program ma być także wzbogacony o prezentacje teatralne i muzyczne.