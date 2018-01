Parking jest, ale dla klientów sklepu. Mieszkańcy chcą budowy kolejnego

Ponad 500 osób podpisało się pod petycją do władz miasta o wybudowanie parkingu przy ulicy Okopowej. Ale miasto ma inne plany – poszerzenie ulicy

Ulica Okopowa leży tuż przy osiedlu Jagiellońskim, największym skupisku bloków w mieście. Obok znajduje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.

– Budowa parkingu poprawiłaby bezpieczeństwo i samopoczucie mieszkańców osiedla, osób korzystających z usług szpitala czy lokalnych przedsiębiorców, które prowadzą tam swoją działalność – zauważa Konrad Afaltowski, prezes spółdzielni mieszkaniowej Terebelska II.

Afaltowski jest inicjatorem petycji w tej sprawie do władz miasta. Wcześniej zgłosił ten pomysł do budżetu obywatelskiego, ale został on odrzucony ze względu na „niezgodność z planami miasta”. Koliduje z planami budowy ścieżki rowerowej oraz rozbudowy ul. Okopowej.

– Nie zgadzamy się z tym argumentem i czujemy się oszukani. W październiku 2016 roku prezydent Dariusz Stefaniuk zezwolił na budowę parkingu na ul. Okopowej dla klientów sklepu – dodaje Afaltowski.

Faktycznie, przy ulicy Okopowej właściciel sklepu Ela rozbudował swój parking. Umieścił też tablicę z informacją, że to teren prywatny.

– Faktem jest, że istniejący parking powstał z inicjatywy prywatnego przedsiębiorcy, a miasto w żaden sposób nie finansowało tej inwestycji. Jednak to miejsca postojowe dla wszystkich mieszkańców osiedla, nie tylko dla klientów sklepu – mówi Radosław Plandowski rzecznik magistratu. – Dzierżawiony przez właściciela sklepu teren leży w pasie drogowym i nie jest prywatnym parkingiem. Tablice informacyjne wprowadzają mieszkańców w błąd – dodaje rzecznik.

Miasto planuje poszerzenie ulicy Okopowej. – Będzie to jedna z ważniejszych tras wylotowych miasta. Jej przedłużeniem jest pierwszy fragment Alei Armii Krajowej. Poza tym w miejscu proponowanego w petycji parkingu nasadzono drzewa, które aby się przyjąć muszą rosnąć przez kilka lat – tłumaczy Plandowski. Jak dodaje, w przypadku poszerzenia ulicy umowa dzierżawy z przedsiębiorcą ulegnie rozwiązaniu.

Mieszkańcy, którzy podpisali się pod petycją, proponują spotkanie władz miasta, kierownictwa szpitala oraz pobliskich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

– Omówilibyśmy możliwości wspólnego partycypowania w kosztach budowy parkingu – tłumaczy inicjator petycji, podkreślając konieczność zmiany planów zagospodarowania tego miejsca.

Miasto tłumaczy, że problem niewystarczającej liczby miejsc postojowych dotyczy każdego miasta i wynika z lawinowo rosnącej liczby zarejestrowanych aut. – Tylko w 2017 roku przybyło ich ponad 10 tys., powiększając łączną ich liczbę w mieście do 60 tys. – stwierdza rzecznik magistratu.