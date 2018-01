Pierwsza firma w bialskiej podstrefie. Eksportują produkty do 25 krajów

Przetarg odbył się 21 grudnia, ale miasto dopiero teraz ujawniło wynik. Cena wywoławcza gruntu w podstrefie wynosiła 1,8 mln zł. Edwood zamierza zbudować tu nowy zakład produkcji półfabrykatów oraz komponentów meblowych wykonanych z litego drewna.

– Zakład będzie wyposażony w innowacyjne maszyny i urządzenia, co zwiększy wydajność i konkurencyjność produkcji. Firma od lat specjalizuje się w przetwórstwie drewna liściastego, głównie dębowego. Jest wiodącym europejskim producentem szeroko pojętych klejonek z drewna litego, blatów kuchennych, stopnic schodowych, blatów meblowych – mówi Radosław Plandowski, rzecznik Urzędu Miasta. Produkty Edwoodu są eksportowane do 25 krajów. Firma zatrudnia ok. 340 osób.

Pierwszy etap inwestycji ma ruszyć wiosną tego roku. – Uzyskanie zezwolenia na działalność w strefie trwało kilka miesięcy, włączając w to wszystkie procedury administracyjne, jak również opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i biznesplanu – mówi Plandowski.

Przypomnijmy, że bialska podstrefa jest częścią Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To 94 hektary, z czego 69 należy do miasta, a 24 to własność Agencji Mienia Wojskowego. – Pozytywnie oceniam poziom obsługi w Urzędzie Miasta oraz w biurze strefy w Sopocie. To bardzo ważne, że mogliśmy liczyć na merytoryczne wsparcie, świetnie przygotowanych do swojej pracy specjalistów. Dzięki temu wszystko przebiegło sprawnie – podkreśla Daniel Tomaszuk, właściciel Edwoodu.

Inwestorzy, którzy rozwiną swoją działalność na tym terenie, mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego – nawet do 70 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

– Cieszę się, że pierwszym inwestorem będzie lokalna firma. Zabiegaliśmy o utworzenie Strefy nie tylko po to, żeby przyciągnąć do Białej Podlaskiej inwestorów z zewnątrz. Równie ważne jest wsparcie i poszerzenie działalności naszych lokalnych firm, które dzięki ulgom podatkowym będą rozwijały produkcję w naszym mieście – zaznacza prezydent Dariusz Stefaniuk.

Dodaje, że utworzenie podstrefy na terenie lotniska zwiększyło zainteresowanie inwestowaniem w mieście. – W ciągu minionego roku ratusz zorganizował kilkadziesiąt spotkań, prezentacji i telekonferencji z inwestorami zagranicznymi i krajowymi – podkreśla z kolei Adam Chodziński zastępca prezydenta. – Mamy już plany na zagospodarowanie całej strefy oraz lotniska. Już niebawem będziemy ogłaszać kolejne przetargi.

Na razie miasto nie przystąpiło do uzbrajania tego terenu. Wyczyszczono go tylko z drzew-samosiejek.