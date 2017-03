Pierwszy dzień wiosny na komendzie policji

21 marca w godz. 9-14 będzie można zwiedzić Komendę Miejską Policji w Białej Podlaskiej w ramach Dnia Otwartego.

– Podczas spotkania niecodzienni goście będą mieli okazję zobaczyć miejsca, do których nikt spoza policji na co dzień nie ma dostępu. Zapoznają się z codzienną pracą funkcjonariuszy oraz ich wyposażeniem do służby. Będzie również okazja by usiąść za kierownicą radiowozu i zrobić pamiątkowe zdjęcie – zachęca st. asp. Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowy bialskiej policji.

Jednostkę będą mogły odwiedzić uczniowie nie tylko z Białej Podlaskiej, ale również z terenu powiatu. Najpierw należy zgłosić grupę pod numerem telefonu: (83) 344-83-08.