Pierwszy odcinek tej ulicy do przebudowy. Prace mają się skończyć jeszcze w tym roku

Urzędnicy podzielili remont drogi na trzy etapy, bo cała przebudowa "wylotówki" to koszt ok. 20 mln zł. W ubiegłym roku próby starania się o dofinansowanie od wojewody zakończyły sie fiaskiem. Ale z pomocą przyszedł premier Mateusz Morawiecki, który przeznaczył dodatkowe 500 mln zł na remonty i budowę dróg lokalnych. W

województwie lubelskim realizacji doczeka się 30 inwestycji. Biała Podlaska dostała ponad 4,3 mln zł na przebudowę pierwszego odcinka ulicy Warszawskiej. – Jest to ok. 65 proc. wartości kosztorysowej całego przedsięwzięcia, które pochłonie ponad 6,6 mln zł. Pozostałe środki są zabezpieczone w budżecie miasta – podkreśla Michał Romanowski, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji w bialskim magistracie.

– Stanęliśmy na wysokości zadania – chwali prezydent Dariusz Stefaniuk. – To premier Mateusz Morawiecki przeznaczył dodatkowe pieniądze na budowę i remonty dróg. Cieszymy się, że szef rządu, jak sam mówi, dostrzega potrzeby Polski powiatowej i żadna zasługa w tym władz miasta – komentują z kolei członkowie stowarzyszenia Biała Samorządowa.

Remont obejmie 875–metrowy odcinek od parku Radziwiłłowskiego do skrzyżowania z ul. Kopernika. – Powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa o długości ok. 600 metrów, a także chodniki od strony lewej i prawej o szerokości 2 metrów, dwa przystanki komunikacyjne wyposażone w perony, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi oraz zjazdy po stronie lewej i prawej. Co więcej, zostaną przebudowane cztery skrzyżowania, a przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w wysepki – precyzuje Radosław Plandowski, rzecznik magistratu.

W ciągu kilku dni miasto ma ogłosić przetarg, tak aby roboty zakończyły się jeszcze w tym roku. A w kolejnych latach urząd miasta planuje kontynuować przebudowę ul. Warszawskiej do granic miasta.