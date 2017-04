Wytwórnia pasz Wipaszu w Międzyrzecu Podlaskim powstała w 2006 roku i obecnie zatrudnia ok. 80 osób. Nowa ubojnia da pracę 1200 osobom (fot. materiały prasowe)

Wipasz to największy polski producent pasz dla drobiu, trzody i bydła, a także producent świeżego mięsa z kurczaków. Istniejąca od 23 lat firma ma już w Międzyrzecu Podlaskim wytwórnię pasz.

– Na bazie zebranych doświadczeń i ponownej analizy rynku zdecydowaliśmy się na budowę nowej ubojni drobiu – mówi Dariusz Hinz, dyrektor zakładu drobiarskiego w Mławie. – Inwestycja zagwarantuje miejsca pracy dla ok. 1200 osób. Chodzi zarówno o specjalistów kadry zarządzającej, jak również pracowników produkcyjnych. Proces rekrutacji będzie przebiegał z wyprzedzeniem ponieważ dużą uwagę przywiązujemy do szkolenia i wdrażania nowych pracowników – zaznacza Hinz.

Ubojnia będzie podobna do tej w Mławie, która obecnie jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej rozwiniętych technologicznie w Europie. – Ubojnia to zakład produkcyjny pracujący w ściśle określonych standardach i jednym z nich jest to, aby nasza obecność poprawiała życie mieszkańców – zapewnia dyrektor. Obecnie spółka czeka na wydanie decyzji środowiskowej. Musiała m.in. przygotować raport o oddziaływaniu na środowisko. Gdy wszystko pójdzie pomyślnie, wystąpi o pozwolenie na budowę.

Aby zapewnić zaplecze surowcowe dla nowego międzyrzeckiego zakładu, firma przygotowała tzw. program „10 tys. +”. – Każdemu zależy, aby jedzenie było najwyższej jakości, produkowane z zachowaniem najwyższych standardów i dobrostanu zwierząt. Dlatego chcemy wspierać merytorycznie hodowców, którzy zaangażują się w nasz program „10 tys.+” – zapewnia dyrektor Hinz. Wiąże się to m.in. z przekazaniem partnerom programu biznesplanu, projektu budowlanego, pełnego procesu technologicznego, wsparcia w procedurze pozyskania środków finansowych, pozwoleń środowiskowych, a także doradztwa prawnego. Zakład gwarantuje odbiór surowca, a także pomoc weterynaryjną i zootechniczną.

Samorząd angażuje się w zapowiadaną inwestycję. – Taka ubojnia nie będzie funkcjonować gdy nie będzie dostawczego otoczenia. Dlatego staramy się zapewnić firmie dogodny układ komunikacyjny, pracujemy m.in. nad uruchomieniem obwodnicy miasta. Odpowiadamy też za uzbrojenie terenu – mówi Zbigniew Kot, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego.

Ubojnia powstanie na działce przy ulicy Siteńskiej. To teren objęty Mielecką Strefą Ekonomiczną. Już w tym roku spółka rozpocznie szkolenie dla przyszłych pracowników. Rozruch ubojni planowany jest na przełom 2018 i 2019 roku.