Podał się za elektryka, okradł 88-latkę

Do zdarzenia doszło w czwartek w godzinach południowych. Do domu 88-letniej kobiety przyszedł mężczyzna w średnim wieku, który podał się za pracownika zakładu energetycznego. Po upewnieniu się, że w domu nie ma innych osób oświadczył, że zakład planuje wymianę liczników energii, a on zbiera zaliczki na poczet tej wymiany. Kobieta początkowo nie chciała mu zapłacić, ale kiedy mężczyzna zagroził odcięciem prądu, uległa i przekazała mu żądaną kwotę.

Oszust wręczył kobiecie fałszywe pokwitowanie, po czym odjechał z miejsca zdarzenia nieustalonym pojazdem w ciemnym kolorze.

O tym, że padła ofiarą oszustwa kobieta dowiedziała się po ustaleniach w zakładzie energetycznym, który jak się okazało nie planował wymiany liczników, a tym bardziej nie pobierał zaliczek.

Złodzieja szuka policja.