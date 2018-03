Podzielili pieniądze na inwestycje transgraniczne. Trzy projekty z woj. lubelskiego

Ten ostatni buduje Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Pieniądze pomogą w drugim etapie inwestycji.

– To dla nas bardzo ważne dofinansowanie – mówi Anna Chwałek, prezes stowarzyszenia. – Wierzymy, że to co robimy przysłuży się społeczeństwu, nie tylko lokalnemu. Chcemy zagwarantować komplementarną i specjalistyczną pomoc osobom dotkniętym autyzmem na każdym etapie ich życia, także po wkroczeniu w dorosłość, tak aby mogły nie tylko funkcjonować, ale również korzystać z przysługujących im praw w tym samym stopniu jak osoby pełnosprawne – zaznacza prezes.

Dzięki blisko 2 mln euro dotacji powstanie szkoła przysposabiająca do pracy i środowiskowy dom samopomocy, a także mieszkania treningowe.

Przypomnijmy, że budowa Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem ruszyła w ubiegłym roku. Na pierwszy etap stowarzyszenie pozyskało 3 mln zł unijnego dofinansowania. Za te pieniądze Wspólny Świat buduje ośrodek terapii i diagnostyki oraz przedszkole dla dzieci z autyzmem. Obiekty powstają na nieruchomości po zajeździe „U Radziwiłła”.

Z kolei szpital w Białej Podlaskiej wspólnie z białoruskim partnerem poprawią bezpieczeństwo epidemiologiczne w strefie nadgranicznej. Na wspólny projekt placówki dostały ponad 1,8 mln euro transgranicznego dofinansowania.

– Istotnym problemem w kontekście wzmożonego ruchu granicznego jest rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych jak wirusowe zapalenie wątroby typu C czy HIV. W ostatnich latach zauważalna jest tendencja wzrostu nowych przypadków WZW typu C przy polsko-białoruskiej granicy – tłumaczy Magdalena Us, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Współpraca ze Szpitalem Obwodowym w Brześciu będzie obejmowała szkolenia personelu medycznego i wypracowanie wspólnych procedur postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi. Do tego wdrożenie badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania wirusowego zapalania wątroby typu C oraz możliwości równoczesnego przebadania się w kierunku HIV/AIDS. Planowana jest także rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego szpitali. W sumie, wszystko to będzie kosztować 2,6 mln zł. Obie placówki współpracują już od kilku lat. Wcześniej dzięki wspólnym projektom w szpitalach powstały m.in. pracownie hemodynamiki.

1,2 mln euro trafi też do powiatu tomaszowskiego. Chodzi o projekt "Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy".

– Głównie chodzi o nawiązanie współpracy jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, tym bardziej, że na naszym terenie jest sporo przejść granicznych. Przeszkolimy też 5 tys. osób z udzielania pierwszej pomocy, zakupimy karetki. Jesteśmy liderem tego projektu w którym uczestniczy jeszcze czterech partnerów, m.in. z Ukrainy i Białorusi – zaznacza Józef Marynicz, dyrektor wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w tomaszowskim starostwie.