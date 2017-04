Pomnik Kaczyńskich przed otwarciem zakryty blachą. "Robi się propagandę, że ktoś chce coś dewastować"

We wtorek odsłonięty zostanie pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich w Białej Podlaskiej. Do tego czasu schowany jest w "garażu" z falistej blachy.

W internecie zaczęła juz krążyć plotka, że w dzień pomnika pilnują strażnicy miejscy, a nocą chowany jest w "garażu". - Nie jest to prawdą, pomnik jest schowany przez cały czas aż do 2 maja. A strażnicy miejscy mają w tym miejscu zwyczajowe patrole - tłumaczy Radosław Plandowski z bialskiego magistratu.

Nam udało się zrobić zdjęcie pomnika jeszcze niezakrytego, kiedy tydzień temu w piątek został akurat zamontowany. - Robi się propagandę, że ktoś chce coś dewastować. A nasze społeczeństwo nie jest takie - uważa Grzegorz Cybulski ze stowarzyszenia Biała Samorządowa. - Nie wiemy też czy to jest dobre miejsce na eksponowanie pomnika - przyznaje. Obok znajduje sie m.in. niezbyt reprezentacyjny budynek dworca autobusowego i bar.

A ponad dwumetrowy odlany z brązu wizerunek spacerującej i uśmiechniętej pary wykonał Stanisław Milewski, artysta rzeźbiarz, autor m.in. znajdującego się w Gdańsku pomnika legendy „Solidarności” Anny Walentynowicz. Z pomysłem jego powstania wystąpił rok temu senator Grzegorz Bierecki (PiS).

Tak zawiązał się komitet jego budowy, który zbierał środki (150 tys. zł). Obok pomnika znajduje się postument z nazwiskami fundatorów. Na pierwszym miejscu złotymi literami wygrawerowano właśnie nazwiska Marzeny i Grzegorza Biereckich. Tych fundatorów jest jeszcze kilkudziesięciu.

- Boję się aby nasze miasto nie stało się miastem pomników, niekoniecznie związanych z Białą Podlaską - mówi Bogusław Broniewicz z Białej Samorządowej.- Akurat ś.p. para prezydencka nie wniosła niczego twórczego do rozwoju naszego miasta. Rozumiałbym gdyby to był pomnik np. Bogusława Kaczyńskiego, to sam bym dołożył - dodaje Broniewicz.

Monument stanął na zrewitalizowanym skwerze przy Placu Wojska Polskiego. Wcześniej zniknął stąd szalet, wycięto też kilka drzew, a w ich miejsce pojawiły się nowe nasadzenia, również tulipany odmiany "Maria Kaczyńska". Wyznaczono też nowe alejki szutrowe. Powstał chodnik od strony ulicy Brzeskiej oraz ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ulicami Moniuszki i Brzeską. Zamontowane jest oświetlenie przy alejkach, ustawione nowe ławki i kosze. Tabliczki wskazują że teren będzie monitorowany. Prace rewitalizacyjne kosztowały miasto 200 tys. zł.

We wtorek pomnik oficjalnie odsłonią m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i Marta Kaczyńska. Początek o godz. 12:30, wcześniej o godz. 11:00 w pobliskim kościele NNMP odprawiona będzie msza.