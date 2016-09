Pomorska Strefa Ekonomiczna chce Białej Podlaskiej

Miasto chce włączyć tereny na lotnisku do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prezes strefy spotkała się w tej sprawie z przedsiębiorcami z bialskiej Rady Gospodarczej.

Zdaniem szefowej PSSE Aleksandry Jankowskiej potencjał miejsca jest na tyle duży, że współpraca z regionem to aktualnie priorytet dla strefy.

– Dysponujemy dużą siłą ekonomiczną żeby ten potencjał wspomagać. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rozwoju z normalną procedurą rozszerzenia granic Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o teren Białej Podlaskiej i lotniska. W ciągu dwóch miesięcy uzyskamy odpowiednie zezwolenie i będziemy mogli zacząć mówić o inwestycjach – podkreśla Aleksandra Jankowska. – Polska Wschodnia ma potencjał w polskiej żywności, eksporcie czy centrum logistycznym które mogłoby być dostosowane do Nowego Jedwabnego Szlaku – dodaje Jankowska.

Przypomnijmy, że w lipcu władze miasta uczestniczyły w rozmowach na ten temat z chińską delegacją właśnie na Pomorzu.

Miasto już przygotowuje tereny pod przyszłą podstrefą. Chodzi o blisko 100 hektarów, z czego ok. 60 hektarów to działki miejskie, reszta należy do Agencji Mienia Wojskowego. Działki mają być odpowiednio uzbrojone. Chodzi też o odpowiedni dojazd, który miasto planuje zorganizować od strony wschodniej.

– Przygotowujemy się do projektu rewitalizacji byłych terenów wojskowych, rozmawiamy też z miejskimi spółkami, bo chcemy przygotować drogi i wszelkie możliwe media do granicy strefy. Planujemy skomunikować lotnisko z zupełnie innej strony niż do tej pory, czyli nie od ulicy Łomaskiej ale dzięki rozbudowie dróg od strony wschodniej, czyli powstaniu obwodnicy jako kontynuacji Alei Solidarności – tłumaczy zastępca prezydent Adam Chodziński. Sama rewitalizacja terenów może kosztować nawet 20 mln zł, które miasto chce pozyskać m.in. z unijnych dofinansowań. Drugie tyle może kosztować pierwszy etap budowy obwodnicy wschodniej, wraz z wiaduktem nad torami.

Jednym z założeń strefy jest współpraca z przedsiębiorstwami. – W ramach działalności PSSE przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na bardzo wysokie poziomy ulg, nawet powyżej 55 proc. pomocy publicznej, których nie ma w całej Polsce – zaznacza prezes PSSE.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Obejmuje dwadzieścia dziewięć podstref. W sumie to ponad 2 tys. hektarów terenu. Najwięcej, bo ponad 800 hektarów znajduje się w woj. kujawsko-pomorskim. Na Lubelszczyznę jak dotąd pomorska strefa nie dotarła. Funkcjonowanie podstrefy w Białej Podlaskiej ma nie kolidować z planowanym stacjonowaniem batalionu Obrony Terytorialnej na lotnisku.