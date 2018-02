Poseł PO: Gigantyczne premie w resorcie rolnictwa to policzek dla rolników

- Rolnicy zmagają się z afrykańskim pomorem świń, a w ministerstwie rolnictwa wypłacają sobie gigantyczne premie. To policzek dla rolników - uważa lubelski poseł Stanisław Żmijan z PO

W sumie w 2017 roku ministerstwo wypłaciło blisko 6 mln zł premii. Sekretarze stanu Zbigniew Babalski i Jacek Bogucki dostali po ponad 51 tys. zł. Tyle samo podsekretarze stanu.

W odpowiedzi na interpelację posła Żmijana resort tłumaczy, że nagrody są przyznawane pracownikom za "szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w szczególności za sprawne, efektywne i nienaganne wykonywanie zleconych zadań i poleceń przełożonych oraz wykonywanie dodatkowych czynności poza przydzielonym zakresem obowiązków".

– Premie przyznano mimo fatalnej sytuacji w rolnictwie oraz wielu zastrzeżeń odnośnie pracy resortu. Te gigantyczne kwoty dziwią szczególnie w sytuacji, gdy wielu rolników wciąż oczekuje na odszkodowania za straty związane z wirusem ASF – uważa poseł PO.

ASF w Lubelskiem

W województwie lubelskim najwięcej ognisk ASF odnotowano w powiecie bialskim. Ponad 1300 rolników zrezygnowało tu z hodowli trzody chlewnej. Kilka dni temu radny powiatu bialskiego Marek Sulima (PSL) sygnalizował na sesji, że hodowcy nie wiedzą, co mają dalej robić.

– Cena tucznika to dzisiaj 3,50 zł, a jak to ma się do ceny kaszanki czy pasztetowej za 13 zł. Wzięliśmy kredyty, a teraz mówią nam żeby się przebranżawiać – skarżył się Sulima.

Na premie zgodziła się ówczesna premier Beata Szydło. – Podczas spotkań z rolnikami wielokrotnie otrzymuję sygnały o braku jakiejkolwiek pomocy ze strony rządu. Zapowiedzi pozostają zapowiedziami, a sytuacja hodowców pogarsza się z dnia na dzień– zauważa parlamentarzysta. – W związku z programem bioasekuracji wielu z nich straciło możliwość dalszej produkcji bez zapewnienia środków na reorientację lub odszkodowania– podkreśla Żmijan.

Jego zdaniem tak wysokie premie świadczą o oderwaniu przedstawicieli resortu od sytuacji na wsi i są policzkiem dla rolników.

Program pomocy krajowej

Tymczasem, na swoich stronach ministerstwo podaje, że od 10 lutego ruszył program pomocy krajowej dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze występowania ASF.