Powiat bialski liczy na transgraniczne pieniądze na drogi

Powiat bialski stara się o transgraniczne środki na przebudowę drogi do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo.

Chodzi o 4,4-kilometrowy odcinek drogi powiatowej od strony Tucznej do Sławatycz. Bialskie starostwo o środki aplikuje razem z białoruskim partnerem - przedsiębiorstwem Robót Drogowych Briestobldostroj z Brześcia. Wschodni sąsiedzi chcą po swojej stronie przebudować ponad 5 kilometrów drogi Malorita-Miedno-Znamienka, prowadzącej do przejścia granicznego. Na razie koncepcja projektu przeszła do kolejnego etapu naboru wniosków.

- Powiat bialski pracuje obecnie nad przygotowaniem pełnego wniosku aplikacyjnego. Decyzja odnośnie projektów nagrodzonych grantami ma zapaść w grudniu - zaznacza Wioletta Bielecka rzecznik prasowy starosty.

Inwestycja ma ułatwić komunikację społeczności polskiej i białoruskiej z powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego oraz przyczynić się do zwiększenia komfortu podróży, a także skrócić czas przejazdu służb ratunkowych i pozostałych pojazdów.

- Poprawi się stan techniczny dróg, zwiększy ich nośność i szerokość -dodaje pani rzecznik. Poza tym, w ramach projektu powiat zakupi sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg. Inwestycja szacowana jest na ponad 2,5 mln euro, z czego 90 proc. ma być dofinansowana ze środków zewnętrznych.

W tym roku powiat bialski realizuje dwie duże inwestycje drogowe w gminie Międzyrzec Podlaski i Drelów. W sumie zmodernizowanych zostanie łącznie ok. 12 kilometrów dróg powiatowych przy ponad 2 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.