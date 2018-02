Prezes miejskiej spółki z kolejnym wyrokiem. Rzecznik UM: "To nie wpływa na wizerunek firmy"

Wyrok z 24 stycznia dotyczy niedopełnienia obowiązków od października 2012 roku do grudnia 2013 roku, kiedy był on wójtem gminy Międzyrzec Podlaski. Dopuścił wtedy do eksploatacji kotła cieczowego w kotłowni olejowej przy gimnazjum w Krzewicy bez zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego i bez otrzymania stosownej decyzji tego urzędu.

Na wstępie chcę zaznaczyć, że jestem osobą niekaraną. Taki stan prawny potwierdza zapis w Krajowym Rejestrze Karnym. Dopóki wyrok sądu jest nieprawomocny to mój status prawny pozostaje bez zmian, a więc jestem niekarany. Jeśli zaś chodzi o wyrok jaki zapadł w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim to mój komentarz jest jeden, w mojej ocenie to skandal i obraza sprawiedliwości. Nie rozumiem ani powodów, ani uzasadnienia (póki co ustnego) sędziego, który twierdzi, że to wójt jest zobowiązany do zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego wymiany pieca c.o. w kotłowni szkolnej. Zgodnie z prawem wójt nie tylko nie jest zobowiązany, ale wręcz nie może zgłosić wymiany pieca do UDT, gdyż nie ma do tego absolutnie żadnych uprawnień. Zgodnie z prawem jedyną osobą uprawnioną do zgłoszenia pieca do UDT jest eksploatujący kotłownię i nikt inny.

Taki stan prawny potwierdza fakt, że Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim występował do UDT z wnioskiem o objęcie dozorem wymienionego pieca c.o. w kotłowni szkolnej w Gimnazjum w Krzewicy i wniosek ten zostały przez UDT odesłany z powrotem do Urzędu Gminy. Dopiero gdy z takim wnioskiem do UDT wystąpił dyrektor Gimnazjum w Krzewicy, który od 2003 roku do dnia dzisiejszego jest eksploatującym kotłownię, UDT wszczął procedurę dopuszczenia do użytkowania i zakończył ją decyzją dopuszczającą kocioł c.o. do użytkowania. Znamienne w całej sprawie jest to, że powołani przez sąd biegli i inspektor UDT w swoich opiniach i zeznaniach bardzo precyzyjnie wskazali osoby odpowiedzialne za zgłoszenie wymienionego pieca c.o. do UDT i nie był to ani Wójt Gminy, ani Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim.

Podsumowując cały przebieg postępowania sądowego należy stwierdzić, że zgromadzone dowody i zeznania świadków stoją w sprzeczności z wyrokiem sądu, który wbrew faktom i obowiązującym przepisom prawa wskazał Wójta Gminy jako odpowiedzialnego za zgłoszenie wymiany pieca c.o. w kotłowni szkolnej do UDT. Należy mieć nadzieję, że sąd wyższej instancji prawidłowo rozpozna sprawę i wyda wyrok nie tylko sprawiedliwy, ale przede wszystkim zgodny z obowiązującym prawem.