Prezes PiS Jarosław Kaczyński jutro wbije łopatę w Białej Podlaskiej

W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński i wicepremier Mateusz Morawiecki przyjadą do Białej Podlaskiej, by rozpocząć w tym mieście rządowy program Mieszkanie Plus.

Oficjalna inauguracja programu obejmuje m.in. podpisanie umowy na wykonawstwo robót budowlanych i uroczyste wbicie łopaty (o godz. 12) na placu budowy przy ulicy Jana Kazimierza 2.

Miasto wybuduje trzy bloki ze 180 mieszkaniami. Mieszkania Plus będą przeznaczone na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, w mieszkaniu na wynajem ma wynieść od 10 do 20 zł za mkw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12–24 zł za mkw.

Do programu przystąpiło jak dotąd 56 gmin w Polsce. W woj. lubelskim Biała Podlaska była najszybsza.