Prezes PiS odsłonił pomnik Kaczyńskich w Białej Podlaskiej. "Mojemu bratu należą się pomniki..."

Ponad dwumetrowy odlany z brązu pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich stanął w zrewitalizowanym skwerze przy placu Wojska Polskiego. Wizerunek spacerującej i uśmiechniętej pary prezydenckiej wykonał Stanisław Milewski, artysta rzeźbiarz z Gdańska.

- Pomnik jest arcydziełem sztuki rzeźbiarskiej. Powstał w oparciu o zdjęcie które wybrała córka pary prezydenckiej, Marta Kaczyńska. To fotografia z wizytyw Paryżu, kiedy Kaczyńscy pozdrawiali wiwatującą Polonię - powiedział we wtorek senator Grzegorz Bierecki. - Każde pokolenie buduje takie pomniki które ukazują najważniejsze wartości dla współcześnie żyjących - dodał Bierecki.

To właśnie z jego inicjatywy rok temu zawiązał się w Białej Podlaskiej społeczny komitet budowy pomnika. Udało się zebrać blisko 200 tys. zł. Obok pomnika znajduje się postument z nazwiskami fundatorów. Na pierwszym miejscu złotymi literami wygrawerowano właśnie nazwiska Marzeny i Grzegorza Biereckich. Na liście znajdziemy m.in. prezydenta Dariusza Stefaniuka, Mirosława Kapłana czy Piotra Tutaka.

- Dziękuję za ten pomnik. Ta wdzięczność jest serdeczna, osobista i głęboka - podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński tuż po odsłonięciu monumentu. Wszystko w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. W swoim przemówieniu zaznaczył dlaczego warto stawiać pomniki śp. Lechowi Kaczyńskiemu.

- Jeżeli dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę to jest to w ogromnej mierze zasługa Lecha Kaczyńskiego. To wszystko co zdziałał w Solidarności, później jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny stworzyło pewną dynamikę polityczną. On kontynuował również później tę politykę wielkiego zwrotu, zarówno w gospodarce jak i na arenie międzynarodowej, tak aby wzmocnić pozycję Polski - zauważył prezes partii rządzącej.

- Wpisał się w polską historię jak nikt inny w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Nie musiał się niczego obawiać, walczył z komunizmem, nie było na niego żadnych teczek, nie szukał osobistych korzyści. Dla niego najważniejsza była Polska, Solidarność. A Polskę stanowili dla niego zwykli Polacy, szczególnie klasa robotnicza. Takim człowiekiem Solidarności był do końca - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Jego zdaniem prawdziwi patrioci wiedzą dlaczego warto stawiać pomniki jego bratu. Pomnik w Białej Podlaskiej nie jest na cokole, tylko bezpośrednio na ziemi. Tuż przy nim znalazła się tabliczka z cytatem Lecha Kaczyńskiego "Warto być Polakiem".

- Odnowiliśmy ten park dla naszych mieszkańców, aby właśnie tutaj mogli przyjść i wspominać parę prezydencką. To dobre miejsce, które w końcu zostało uporządkowane - zaznaczył prezydent Dariusz Stefaniuk. - Posadziliśmy tu także tak lubiane przez pierwszą damę Marię Kaczyńską, tulipany. Są niezwykłe bo nazwane imionami pary prezydenckiej, kwitną w tym samym czasie - dodał Stefaniuk dziękując prezesowi PiS za to że kontynuuje misję zapoczątkowaną przez Lecha Kaczyńskiego.