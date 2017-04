Prezydent chwali się sukcesami w gazetce. "Jaki był nakład i całkowity koszt wydania?"

"Na Plusie" to bezpłatny miejski informator który kilka tygodni temu trafił w ręce mieszkańców Białej Podlaskiej. A radni pytają za jakie pieniądze prezydent chwali się na jego łamach swoimi sukcesami.

Na 12 stronach kolorowej papierowej gazetki przeczytamy o głównie o inwestycjach, a także o społecznych, kulturalnych i sportowych inicjatywach. Jednorazowe wydawnictwo ma być podsumowaniem dwóch lat rządów prezydenta Dariusza Stefaniuka (PiS).

„Imponują szczególnie niektóre statystyki. Dariusz Stefaniuk w kampanii wyborczej obiecywał racjonalne gospodarowanie miejskim budżetem i słowa dotrzymuje. W ciągu pięciu lat zadłużenie miasta obniży się o 40 mln zł: z blisko 90 do 50 mln zł. To jednak nie wszystko, bo właśnie w obecnej kadencji prezydenta i rady miasta zanotowano ponad dwukrotny wzrost miejskiej nadwyżki, dzięki której można finansować wkład własny do projektów unijnych” – dopowiadał jeszcze rzecznik prezydenta Michał Trantau.