Pride of Poland. Aukcja będzie prowadzona za pomocą elektronicznego systemu

Po raz pierwszy aukcja Pride of Poland będzie prowadzona za pomocą nowego systemu elektronicznego. Wszystko aby uniknąć zeszłorocznego skandalu z podwójną licytacją klaczy Emira. Święto Konia Arabskiego już za miesiąc.

W tym tygodniu prezesi państwowych stadnin promowali wydarzenie na konferencji prasowej w Warszawie. Kulminacją święta będzie niedzielna (13 sierpnia) aukcja Pride of Poland, na której wystawionych będzie 25 koni. Z kolei na poniedziałkowej Summer Sale pod młotek pójdzie 29 koni. 42 konie pochodzą z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, a 19 od prywatnych hodowców. Janowska stadnina wystawia 18 klaczy i jednego ogiera.

– Wytypowaliśmy dobre konie, zresztą innych nie mamy - mówi Sławomir Pietrzak, prezes stadniny. – Obserwowaliśmy zapotrzebowanie na rynkach światowych i dlatego wystawiamy większość młodych klaczy - dodaje. Jego zdaniem trudno teraz oszacować finansowy wynik aukcji. - Rekordy zdarzają się rzadko. Zmieniają się czasy i gusta klientów. Nawet cen minimalnych nie możemy podać, bo regulamin aukcji tego zabrania - podkreśla.

Rośnie też światowa konkurencja. - Za granicą urodziło się dużo dobrych koni, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie Pogrom z Polski zostawił po sobie ponad 700 źrebiąt- precyzuje Pietrzak. Na tegoroczną aukcjeęnie przyjedzie Shirley Watts, która dotychczas była jej stałą bywalczynią i zostawiała tu miliony. Jednak w janowskiej w stadninie w ubiegłym roku padły jej dwie cenne klacze. Stadnina zapewnia że podpisała z Watts ugodę i strony nie mają do siebie roszczeń. Organizatorzy liczą teraz m.in. na kupców z Chin, którzy w maju przyjechali tu na wstępny rekonesans.

W tym roku po raz pierwszy licytacja będzie oparta o nowy system elektroniczny.- Oprócz tradycyjnego sposobu licytacji przez podnoszenie numerka, każdy z klientów otrzyma kartę, a na stoliku będzie terminal. I po włożeniu karty i po zalogowaniu licytujący będzie naciskał przycisk na każde postąpienie. Wszystko będzie wyświetlane na telebimie. A w pamięci komputera zbierane będą wszystkie dane. Nie ma więc możliwości aby ktoś nieznany licytował - tłumaczy prezes janowskiej stadniny.

Takie względy bezpieczeństwa to echa ubiegłorocznego skandalu z podwójną licytacją klaczy Emira. Sprawę bada prokuratura.

Organizatorzy chwalą się też rozmachem promocyjnym tegorocznego święta. - Promocję zagraniczną prowadzimy z wydawcą największego branżowego magazynu Tutto Arabi i zaczęła się ona już w styczniu. W każdym numerze który dystrybuowany jest w 15 tys. egzemplarzach znajdują sie informacje o polskiej hodowli - podkreśla Maciej Grzechnik prezes michałowskiej stadniny. - Wbrew pozorom Pride of Poland nie była wszędzie znana. Katalog aukcyjny wydrukowany w kilkuset egzemplarzach dotrze do najcenniejszych kupców. Ale będzie on również zamieszczony w magazynie Tutto Arabi -dodaje Grzechnik.

Święto Konia Arabskiego potrwa od 11 do 15 sierpnia i będzie połączone z obchodami 200-lecia janowskiej stadniny. Organizatorzy spodziewają sie obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy. Za stronę techniczną imprezy już po raz drugi odpowiadają Międzynarodowe Targi Poznańskie.