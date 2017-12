Proboszcz robi na drutach skarpety i sprzedaje. Zbiera na remont kościoła

Zabytkowy kościół Św. Jana Apostoła i Ewangelisty wymaga wymiany podłogi, dachu i poprawy szalunku. W tym roku udało się wymienić okna. - Remont przekracza możliwości finansowe parafii. Dlatego szukamy możliwości zdobywania funduszy z różnych stron. Na pierwszy etap prac udało nam się zdobyć dotację z Funduszu Kościelnego. Ale jeszcze wiele prac przed nami - mówi ks. Marcin Chudzik, proboszcz parafii Gnojno, do której należy kościółek w Starym Bublu.

Zbiórka na remont nabrała rozmachu. Powstała specjalna strona internetowa i fanpage na Facebooku. I to właśnie tu można wylicytować ciepłe ręcznie robione przez proboszcza "skarpety św. Jana". Ostatnio, internauci wylicytowali parę za 150 zł. Na Facebooku można też dowiedzieć się o postępie zbiórki i prac wokół kościoła.

- Wybudowana w 1740 roku świątynia przez lata służyła różnym wyznaniom, najpierw unitom, potem prawosławnym, a od 1946 roku służy wiernym Kościoła Rzymskokatolickiego. Ta świątynia jest pięknym zabytkiem architektury sakralnej, ale ciągle wymaga nakładów finansowych - przyznaje ks. Chudzik.

Ostatni remont przeprowadzony był tu w latach 80-tych. - Parafianie z radością, ale też z odpowiedzialnością podeszli do inicjatywy remontu. Każda rodzina zobowiązała się do regularnej comiesięcznej darowizny. Jednakże przybliżony koszt 150 tys. złotych przekracza możliwości naszej parafii- nie ukrywa proboszcz. Licytacja skarpet to nie jedyny sposób na wsparcie.

Można przekazać darowiznę "Zbiórka dla Jana" na numer konta 56 2130 0004 2001 0795 3508 0001 , Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego Padewskiego w Gnojnie. Jak podkreśla proboszcz, każde 150 zł to 1 litr preparatu do impregnacji drewna, a 500 zł to już 1 metr dębiny. Kościół znajduje się tuż przy szlaku rowerowym Green Velo który przebiega przez Stary Bubel. W tej miejscowości odbywały się też ostatnie edycje LandArt Festiwalu.