Prowadzili szkolną stołówkę. Zalegają z opłatami za kilka miesięcy

Po niespełna dwóch latach od wygrania przetargu Triomix zrezygnował, chociaż umowę zawarł na 6 lat. Stołówkę prowadzi tylko do 30 czerwca. Później przeprowadzony będzie kolejny przetarg. Firma wycofała się ze względu na kłopoty finansowe. Jak dotąd zalega szkole z opłatami za styczeń, luty, marzec i kwiecień, do tego ponad 1 tys. zł odsetek.

– Decyzja była bardzo dobra i nie wyobrażam sobie podjęcia innej. Płacenie przez najemcę szkole 85 zł za kilkaset metrów powierzchni uważam za skandal – powiedział na ostatniej sesji prezydent Dariusz Stefaniuk i dodał, że Triomix płacił ok. 10 tys. zł miesięcznie.

Natomiast 85 zł czynszu odnosiło się do poprzedniego najemcy – firmy Diana. Zdaniem władz miasta, warunki były zbyt preferencyjne, dlatego wypowiedziały umowę. Od 1 sierpnia 2016 roku Diana zajmowała lokal nielegalnie. We wrześniu przetarg na prowadzenie stołówki wygrała firma Triomix, proponując 8 779,49 zł miesięcznego czynszu. Ale Diana nie chciała opuścić miejsca. Szkoła odcięła stołówce dostęp do wody. Klucze do stołówki właścicielka oddała dyrekcji szkoły dopiero w listopadzie. Eksmisję przeprowadzono przy udziale komornika.

– To całe zamieszanie nie miało uzasadnienia. Korzyści jakie miasto uzyskało są iluzoryczne, nawet można stwierdzić że ich nie ma – uważa Bogusław Broniewicz lider Białej Samorządowej, który wystąpił do szkoły o informacje dotyczące zaległości finansowych firmy Triomix. Jego zdaniem istnieje teraz ryzyko, że uczniowie szkoły stracą na tym najbardziej. – Najważniejsze jest to aby stołówka funkcjonowała. Tymczasem nie wzięto pod uwagę interesu dzieci – dodaje Broniewicz.

Władze miasta przekonują, że prowadzeniem stołówki zainteresowane są dwie firmy. Cena wywoławcza dla oferentów to 5 tys. 332 zł. Lokal nie ma wyposażenia. Stowarzyszenie zastanawia się jak teraz będą egzekwowane zaległości finansowe od firmy Triomix. – Trwają rozmowy na temat możliwości i formy rozliczenia zaległości – zaznacza Radosław Plandowski, rzecznik magistratu.