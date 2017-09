Przekroczyła prędkość o 83 km/h. Zabrali jej prawo jazdy

43-latka tłumaczyła policjantom, że spieszyła się do pracy. Kobieta przekroczyła prędkość o 83 km/h.

W poniedziałek około godz. 7.30 na drodze krajowej K2 w miejscowości Żabce policjanci bialskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej 43-letnią mieszkankę gminy Zbuczyn.

Kobieta kierowała osobowym oplem, z prędkością 133 km/h. Przekroczyła dopuszczalną prędkość o 83 kilometry. Nagrał ją policyjny wideorejestrator.

Kobieta tłumaczyła, że spieszyła sie do pracy. 43-latka została ukarana mandatem. Dostała również punkty karne.

Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek. Przypominamy, że kierowca który przekroczy prędkość w obszarze zabudowanym minimum o 50 km/h straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Jeżeli będzie nadal prowadzić okres zostanie przedłużony do 6 miesięcy. W przypadku ponownego prowadzenia pojazdów w przedłużonym okresie starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Apelujemy również do wszystkich kierowców o zachowanie rozsądku na drodze i jazdę zgodną z przepisami. Pamiętajmy, że nadmierna prędkość to ciągle główna przyczyna wypadków drogowych. Wielu kierowców jadąc za szybko ryzykuje życie i zdrowie swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego. Zatem zwolnijmy i zachowajmy maksimum ostrożności tak, aby nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii.