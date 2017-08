Biała Podlaska: Przesmyk Kleeberga wyłożony kostką

Uliczka Franciszka Kleeberga już utwardzona. Chodzi o ok. 120-metrowy odcinek łączący ulicę Sławacińską z Warszawską.

Zabiegał o to m.in. radny Stanisław Nikołajczuk (PiS).

- Wcześniej przejście było rozkopane, bo była prowadzona kanalizacja. Uliczka była piaszczysta, ziemia się zapadała. Mieszkańcy musieli nadkładać drogi aby suchą stopą dostać się na przykład do kościoła - przyznaje Nikołajczuk.

Po apelach radnego, miasto położyło kostkę na ponad 100 metrach uliczki. Inwestycja kosztowała 60 tys. zł. - Nie jest to wielka inwestycja, ale potrzebna dla tego osiedla. Mieszkańcy tym przesmykiem chętnie jeżdżą rowerem lub pieszo na przykład idą do szkoły. To droga na skróty- dodaje prezydent Dariusz Stefaniuk. Kilka tygodni temu oddano też kolejną inwestycją realizowaną w ramach budżetu obywatelskiego. Za blisko 90 tys. zł zmodernizowany został chodnik przy ulicy Witoroskiej - pomiędzy Łomaską a Zieloną.

Przebudowano także wjazdy na posesje.