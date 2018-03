Przypadkiem znalazł monety. Okazało się, że to rzymskie denary

Rzymskie denary odnaleziono w gminie Drelów. Trafią do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

– To mieszkaniec gminy Drelów poinformował nas, że przypadkiem znalazł kilka monet. To nam pozwoliło uruchomić procedurę badawczą – mówi Jan Maraśkiewicz, konserwator zabytków w Białej Podlaskiej. – W wyniku badań znaleźliśmy 75 denarów rzymskich z II i III wieku. Są już po konserwacji. Będą prezentowane w bialskim muzeum – zapowiada konserwator. – Monety potwierdzają fakt, że istniała tutaj rozwinięta cywilizacja, która mogła wejść w obrót towarowy, gospodarczy z innymi, bardziej rozwiniętymi, tak jak rzymska, cywilizacjami. Z tego powodu to ważne wydarzenie – zaznacza Maraśkiewicz.

Monety mają podobizny cesarzy rzymskich i symbolikę związaną z bóstwami. Widać na nich ślady użytkowania.

– To ważne znalezisko, które wpisuje się w mapę odkryć z II–III wieku, takich jak cmentarzysko w Witorożu. Pokazuje to, że osadnictwo gockie na terenie gminy Drelów było w tamtym okresie znaczne – uważa Piotr Kazimierski, wójt gminy Drelów.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku grupa archeologów pod przewodnictwem Mieczysława Bieni odnalazła na terenie gminy należące do Gotów fibule z II wieku oraz wielbarskie cmentarzysko z jamami grobowymi.

– Należy zakładać, że obecność tych plemion na naszym terenie trwała przez kilka wieków, skoro odnajdujemy aż kilkaset grobów i takie ilości monet w jednym miejscu po prawie dwóch tysiącach lat. Cieszymy się, że znalezisko ujrzało światło dzienne dzięki wzorowej, obywatelskiej postawie naszego mieszkańca – zaznacza wójt.

Badania będą wznowione w tym roku. Konserwatora zabytków niepokoją jednak grupy amatorów poszukujących "skarbów" wyszukiwaczami metali. – Oni nie mają do tego żadnej podstawy prawnej. Za poszukiwanie wykrywaczem czegokolwiek grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. To jest przestępstwo – przypomina konserwator zabytków.

Ma on wystąpić do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o przyznanie nagrody znalazcy - za godne naśladowania, świadome zachowanie mieszkańca gminy Drelów.