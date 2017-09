PSW w Białej Podlaskiej inwestuje. Odkryta pływalnia, w planach akademik

- Otrzymaliśmy pierwszą dotację, 600 tys. zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ten cel. Powstanie pływalnia główna i druga rekreacyjno-rehabilitacyjna ze zjeżdżalnią. Wszystko na terenie naszego kampusu - mówi prof. Józef Bergier rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. W sumie inwestycja będzie kosztowała 3,1 mln zł. Basen główny będzie mierzył 25 metrów na 14. Przy obiekcie znajdą się również szatnie. - Z pływalni korzystać będą mogli studenci i mieszkańcy Białej Podlaskiej- podkreśla rektor. Budową zajmie sie bialska firma Budomex. Pływać będzie tu można latem przyszłego roku.

Przypomnijmy ze do 2014 roku uczelnia administrowała basenem "Biawena", który uczelni w 2012 roku przekazało miasto. Ale pływalnię ze względu na zły stan techniczny trzeba było zamknąć.

PSW planuje też budowę nowego akademika. Bo jeden dom studenta ze 186 pokojami oddany do użytku w 2012 roku to za mało. - Duża grupa studentów z zagranicy nakazuje nam pomyśleć o rozbudowie bazy noclegowej. Chcemy aby był to akademik w formule mieszkaniowej, tak by obcokrajowcy mieli tu idealny komfort do studiowania - tłumaczy prof. Bergier. Budowa ruszy za rok. W październiku uczelnia po raz pierwszy uruchomi studia w języku angielskim na pielęgniarstwie i turystyce. Już teraz wiadomo że w Białej Podlaskiej studiować będą młodzi ludzie m.in. z Zimbabwe, Indii czy Nepalu. Rekrutacja trwa do końca września.

Jakie kierunki wybierają studenci

Kierunki które cieszą się największym zainteresowaniem studentów to: pielęgniarstwo, fizjoterapia, filologia angielska, dietetyka, pedagogika.

Nowy dyrektor gabinetu rektora

Renata Karwacka nie jest już dyrektorem gabinetu rektora i rzecznikiem prasowym. Przeszła do działu funduszy europejskich i projektów PSW , którym teraz kieruje. - Ten dział rozbudowujemy, bo bierzemy pod uwagę powołanie spółki przy uczelni, która wdrażałaby wyniki naszych badań- tłumaczy rektor prof. Józef Bergier. Dyrektorem jego gabinetu jest obecnie Jowita Grochowiec.