Radiowa Dwójka zagra dla stowarzyszenia Wspólny Świat

Istniejący do 10 lat Wspólny Świat to ośrodek terapii i diagnostyki, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i 200 podopiecznych. Wszystko mieści się w dwóch punktach, przy ul. Pokoju i ul. Warszawskiej.

– Dzieci przybywa, a my mamy ograniczone możliwości lokalowe – przyznaje Anna Chwałek prezes stowarzyszenia Wspólny Świat. Dlatego w planach jest budowa kompleksowego Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. - W tym momencie kończymy projekt budowlany trzeciego i czwartego budynku. Aplikujemy o środki w różnych konkursach. W międzyczasie podejmujemy inicjatywy, aby zebrać fundusze na wkład własny do tych projektów – tłumaczy Chwałek.

A inwestycja szacowana jest na ok. 20 mln zł. Pierwszy etap budowy to 7 mln zł. Radiowa Dwójka przeprowadzi akcję charytatywną na ten cel.

- Zbieramy pieniądze poprzez charytatywne SMSy, bezpośrednie wpłaty na konto stowarzyszenia oraz licytację dzieł sztuki i przedmiotów podarowanych przez ludzi kultury. Odbędzie się ona na antenie Programu 2 Polskiego Radia 1 czerwca. Uruchomimy też internetową licytację na stronie: www.kulturapomaga.polskieradio.pl. Znajdą się na niej przygotowane specjalnie na tę okazję unikatowe przedmioty, sygnowane przez uznanych artystów - mówi Paweł Siwek koordynator tej akcji.

W ubiegłym roku, podczas pierwszej takiej akcji, udało się zebrać ponad 61 tysięcy złotych na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach.

- Działalność ośrodka z Białej Podlaskiej jest wzorem do naśladowania dla zagranicznych placówek, czego dowodem jest współpraca m.in. z ośrodkami w Brześciu na Białorusi czy we francuskim Niort - zachwala Siwek.

Planowane Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem zapewni m.in. pomoc osobom autystycznym po 25. roku życia, bo aż 70 procent podopiecznych potrzebuje wsparcia do końca życia. - Centrum ma być pierwszym w naszym kraju miejscem, które zapewni je we wszystkich aspektach: począwszy od diagnozy poprzez warsztaty terapii zajęciowej, leczenie, edukację na wszystkich poziomach – od przedszkola do szkoły dla dorosłych, mieszkania treningowe oraz dom pomocy społecznej dla najstarszych podopiecznych- tłumaczy prezes Wspólnego Światu. Centrum ma powstać na działce po Zajeździe u Radziwiłła. W 2013 roku radni miejscy zgodzili się, aby za 1 proc. wartości sprzedać tę nieruchomość stowarzyszeniu.

Aby włączyć się w akcję charytatywną "Kultura Pomaga" wystarczy:

- nabyć wirtualną cegiełkę na stronie stowarzyszenia: www.wspolnyswiat.org

- dokonać bezpośredniej wpłaty na konto placówki: Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat”, Nr konta: 77 8025 0007 0026 1052 2000 0010, Bank Spółdzielczy Biała Podlaska ul. Moniuszki 12. W tytule przelewu należy wpisać: "Dwójka - Kultura Pomaga"

- wziąć udział w licytacji telefonicznej podczas audycji specjalnej 1 czerwca oraz w aukcjach internetowych