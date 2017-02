Zgłaszają się do mnie bezpośrednio mieszkańcy osiedli Za Torami i Słoneczne Wzgórze. Skarżą się, że cudzoziemcy z ośrodka odurzają się alkoholem w miejscach publicznych – twierdzi radny Eliasz Iwan.

W Białej Podlaskiej przy ulicy Dokudowskiej działają dwa ośrodki: strzeżony prowadzony przez Straż Graniczną i recepcyjny Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Trafiają tu osoby, które składają wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej po raz pierwszy. To głównie Rosjanie narodowości czeczeńskiej.

Cudzoziemcy chodzą w grupkach. Spożywają alkohol na kładce na przejeździe kolejowym przy ulicy Łomaskiej, którędy dzieci wracają ze szkoły – twierdzi radny PiS. – Z kolei w sklepikach osiedlowych coraz częściej zdarzają się kradzieże.

Eliasz Iwan o interwencję poprosił Urząd do Spraw Cudzoziemców.

– W związku z pismem pana radnego zwróciliśmy się do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej z prośbą o informacje we wspomnianej sprawie. Z odpowiedzi policji wynika, że mieszkańcy osiedli Za Torami oraz Słoneczne Wzgórze nie składali skarg na cudzoziemców przebywających w ośrodku przy ulicy Dokudowskiej – mówi Jakub Dudziak, rzecznik urzędu. – Nie odnotowano też interwencji policji dotyczących kradzieży, nadużywania alkoholu lub innych wykroczeń porządkowych, jak również nie prowadzono postępowań przygotowawczych w tym zakresie – dodaje.

Problematyka poruszona przez radnego ma być dodatkowo omawiana podczas kursów orientacyjnych dla mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców.

– Sprawa została także omówiona podczas styczniowego spotkania przedstawicieli Urzędu z funkcjonariuszami Komendy Głównej Policji – zapewnia Dudziak.

Jeżeli cudzoziemcy nie respektują regulaminu pobytu w ośrodku, nakładane są na nich kary m.in. może to być pozbawienie świadczeń socjalnych. Ale dotyczy to tylko zdarzeń mających miejsce na terenie ośrodka.

Przypomnijmy też, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terenie Polski, która wprowadza tzw. procedurę graniczną. To daje Straży Granicznej uprawnienia do przeprowadzenia uproszczonego postępowania (trwającego do 28 dni) w sprawie o nadania statusu uchodźcy wobec cudzoziemców oraz do umieszczania ich na czas postępowania w ośrodkach strzeżonych, m.in. w Białej Podlaskiej.