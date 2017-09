Reka na Beka. Które ulice w Białej Podlaskiej zmieniły nazwę?

Radni przymierzali się do tego już kilka razy, w końcu sprawę oddano w ręce mieszkańców, którzy w konsultacjach społecznym zdecydowali o nowych patronach. IPN wskazał że do zmiany są nazwy ulic: Małgorzaty Fornalskiej, Leona Kruczkowskiego, Władysława Kowalskiego oraz Tadeusza Reka. Samorządy miały na to czas do 2 września. W Białej Podlaskiej radni zajęli się tym na sesji 30 sierpnia.

– Ogólnie mieszkańcy nie chcą zmieniać nazw ulic, ale w związku z tym że jesteśmy do tego zobowiązani, bialczanie poszukiwali rożnych forteli aby nazwy kojarzyły się z tymi poprzednimi – tłumaczy Adam Chodziński zastępca prezydenta.

I tak, Reka będzie ulicą Józefa Beka, prawnika pochodzącego z Białej Podlaskiej. Leona Kruczkowskiego zastąpi Kazimierz Kruczkowski, żołnierz Armii Krajowej, a Władysława Kowalskiego Wacław Kowalski, aktor filmowy z Gnojna nad Bugiem, znany głównie z roli Kazimierza Pawlaka w kultowej komedii "Sami swoi".

Z kolei zamiast patronki Małgorzaty Fornalskiej, ulica będzie nosić nazwę Bogusława Kaczyńskiego, krytyka muzycznego i popularyzatora opery pochodzącego z Białej Podlaskiej.

– Myślę że te nazwy nie będą budziły większych kontrowersji – zaznacza Chodziński.

Nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą ważność.