Rolnicy znowu zablokują "dwójkę". Chcą reakcji w sprawie ASF

We wtorek spowalniali tylko ruch na DK nr 2, jeżdżąc ciągnikami z Białej Podlaskiej do Międzyrzeca Podlaskiej i z powrotem. W ten sposób chcieli zwrócić na siebie uwagę rządu. Chodzi o rozwiązanie problemów związanych z ASF.

- Od dwóch miesięcy usłyszeliśmy sporo obietnic, ale żadnych konkretów. Nie wiemy co będzie jutro, a świnie cały czas rosną -alarmował wtedy Mariusz Jeżewski, hodowca z Witoldowa (gm. Konstantynów). We wtorek tych konkretów nie usłyszeli. - Dlatego w czwartek od godz. 10:00 będziemy blokować krajową "dwójkę" w Worońcu, tylko co jakiś czas przepuszczając pojazdy -zapowiada Robert Janczuk hodowca z Pojelec w gm. Biała Podlaska.

Rolnicy będą poruszać się grupami po przejściu dla pieszych przy przystanku autobusowym. Czas trwania protestu będzie zależał od reakcji rządu. Może to być nawet kilka dni. A rolnicy chcą od ministra rolnictwa gwarancji, że rząd zdejmie tę nadwyżkę przerośniętych tuczników, a później da im szansę dalszej produkcji trzody. Tymczasem, we wtorek w sejmie minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapewnił że nie będzie problemów z interwencyjnym skupem świń.

- Na wszystko mamy przeznaczone (...) środki. Są pewne procedury, które wynikają z tego, że np. środki UE trzeba skonsultować, trzeba notyfikować programy, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, ale problem na pewno będzie w tym obszarze rozwiązany - powiedział dziennikarzom w sejmie szef resortu. Być może pojawi się w czwartek u protestujących rolników w Worońcu. Na pewno przyjedzie do nich przewodniczący rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski.

Na terenie powiatu bialskiego stwierdzono pięć ognisk ASF, w tym cztery w Droblinie (gm. Leśna Podlaska). Do tej pory wyznaczony został tylko jeden na trzy województwa zakład do skupu interwencyjnego w Kosowie Lackim. Z powiatu bialskiego pojechało tam jak na razie 2 tys. sztuk. W tym tygodniu pojedzie kolejne kilkaset. Ale potrzeby są znacznie większe- z szacunków wynika że to natychmiastowego zdjęcia jest 10 tys. przerośniętych tuczników.

Objazdy

W związku z utrudnieniami policja wyznaczy objazd dla pojazdów ciężarowych. Od strony Miedzyrzeca Podlaskiego: drogą krajowa nr 19 Międzyrzec Podlaski - Łosice; drogą wojewódzką nr 698 Łosice - Konstantynów; drogą wojewódzką nr 811 Konstantynów - Biała Podlaska. A od strony Białej Podlaskiej : drogą wojewódzką nr 811 Biała Podlaska - Konstantynów, drogą wojewódzką nr 688 Konstantynów - Łosice, droga krajową nr 19 Łosice -Międzyrzec Podlaski.