Ruszyły Juwenalia w Białej Podlaskiej. Dzisiaj disco polo

Już po raz kolejny PSW i AWF połączyły siły. - Współpraca układa nam się bardzo dobrze. Wspólnie negocjujemy i dobieramy artystów. Co roku Juwenalia są udane - przekonuje Adam Artymiuk przewodniczący studenckiego samorządu PSW.

Aby rządzić miastem studenci musieli odebrać symboliczne klucze do miasta od władz. Odbyło się to w oryginalny sposób - poprzez grę FIFA na playstation przed urzędem miasta. - Przed rokiem były to rzuty osobiste do kosza, a dwa lata temu sprawdzano siłę uderzenia na bokserskiej gruszce - przypomina Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

We wtorek studenci barwnym korowodem udali się do miejskiego amfiteatru, gdzie bawili się m.in. przy hip-hopie z Paluchem i Kękę. W środę na scenie od 19:00 wystąpią m.in. gwiazdy disco polo: Czadoman i MIG. Do tego Stand Up Polska.

W sumie na obu bialskich uczelniach studiuje ok. 5 tys. młodych ludzi. Na juwenaliach było kilkaset osób.