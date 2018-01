Rzecznik w urzędzie już nie pracuje. Ale wciąż w nim zarabia

Mimo że od ponad dwóch miesięcy nie jest już rzecznikiem prezydenta Białej Podlaskiej, to wciąż zarabia na pracy dla urzędu. Michał Trantau jako zewnętrzny podmiot robi teraz za pieniądze to, co wcześniej robili w ramach obowiązków pracownicy magistratu.

Trantau zrezygnował z pracy z końcem października. Tymczasem z rejestru umów, które upublicznia urząd, wynika, że już 3 listopada została z nim podpisana umowa na „redagowanie, tworzenie oraz przygotowywanie materiałów prasowych” opiewająca na kwotę 2460 zł brutto miesięcznie. – Umowa została podpisana z firmą Dukalis Michała Trantaua, zajmującą się mediami, public relations oraz organizacją eventów – tłumaczy Radosław Plandowski, obecny rzecznik magistratu.