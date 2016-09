Salmonella w przedszkolu: 8 dzieci zachorowało. Placówka zamknięta

Badaniami objęto w sumie 55 dzieci z dwóch grup przedszkolnych. - Stwierdziliśmy 8 zachorowań na salmonellę. 3 dzieci było w szpitalu - potwierdza Zofia Badach dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej. Nie było to zatrucie pokarmowe. - Najprawdopodobniej były to zachorowania które przenosiły się wśród dzieci, bo były rozciągnięte nietypowo w czasie od 13 do 23 września. Może być tak że jedno z dzieci chodziło z objawami i korzystało ze wspólnych pomieszczeń socjalnych, bawiło się tymi samymi zabawkami. A dzieci biorą je później do buzi. Tak salmonella może przenosić się wśród małych dzieci - tłumaczy Badach.

Przedszkole na czas dezynfekcji zostało zamknięte. - Chodzi tez o zbadanie całej populacji dzieci, żeby wychwycić te które są chore i oddzielić od zdrowych, aby choroba się nie namnażała - podkreśla dyrektor Sanepidu. W środę stacja powinna mieć już pełny komplet badań wszystkich przedszkolaków. Dyrektor szkoły nie zastaliśmy na miejscu. W sekretariacie powiedziano nam tylko, że na ten temat upoważniony do wypowiedzi jest Sanepid.

Salmonella, a właściwie bakterie z grupy Salmonella enterica, inaczej pałeczki paraduru, wywołują dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Są one niebezpieczne, bo mogą doprowadzić nawet do zakażenia narządów wewnętrznych i chorób stawów.