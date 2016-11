Sarkofagi z krypty w Janowie Podlaskim w konserwacji. Tu pochowano Adama Naruszewicza

To pierwsza taka konserwacja krypty z sarkofagami w kolegiacie pw. Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim. To tutaj pochowany jest biskup Adam Naruszewicz, dramatopisarz, bliski współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Odnowiona ma być cała krypta, która znajduje się pod prezbiterium. Ale prace rozpoczęły się od sarkofagów. - Są to trzy sarkofagi drewniane i jeden metalowy, XVIII-wieczne i jeden XIX-wieczny, w których oprócz biskupa Naruszewicza spoczywają biskupi Franciszek Kobielski, Antoni Wołłowicz oraz Józef Twarowski - mówi Tomasz Trzos, konserwator. - Na czas konserwacji zwłoki zostały przeniesione do trumien tymczasowych i zostały w krypcie. Same sarkofagi mają wartość historyczną. Możemy na ich podstawie dużo powiedzieć np. o XVIII-wiecznym rzemiośle. Ich konserwacja potrwa kilka miesięcy- zaznacza Trzos.

- Szczątki są w dobrym stanie, bo zwłoki zostały zmumifikowane. Nie musieliśmy ich rozbierać na czynniki pierwsze podczas eksploracji. Wszystko zostanie udokumentowane archeologiczne i antropologicznie. Powstanie opracowanie na ten temat - zapowiada konserwator.

W eksploracji sarkofagów uczestniczył też archeolog Sławomir Kulpa. - Było spore ryzyko, ale okazało się że szczątki stosunkowo dobrze się zachowały. Bo w krypcie warunki są sprzyjające. Najstarszy pochówek dotyczy 1770 roku. Najlepiej zachowała się mumia biskupa Naruszewicza.

Wiadomo że sarkofagi były wcześniej otwierane, bo brakuje w nich kosztowności, np. pierścieni czy krzyży, które składano zwykle do trumien- opowiada archeolog. - Jeden z biskupów miał pastorał. Bardzo cenne są też szaty w których zostali pochowani biskupi. Były to jedwabne stroje. Dobrze też się zachowały buty, widać że były nienoszone - zauważa Kulpa.- To pierwsza taka próba kompleksowej konserwacji krypty i dokumentacji historycznej i antropologicznej. Sarkofagi zostały wykonane z drewna odleżakowanego, bardzo dobrej jakości, były obite czerwonym materiałem - dodaje archeolog.

Janów Podlaski od 1423 roku był siedzibą biskupów łuckich. Ostatnim (1796 r.) z rezydujących tu biskupów był właśnie Adam Naruszewicz. Ten poeta, dramatopisarz, twórca polskiego klasycyzmu, był bliskim współpracownikiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Legenda głosi że właśnie w Janowie, Naruszewicz miał pisać tezy Konstytucji 3 Maja.

- Plany są takie aby odnowić całą kryptę, nie tylko sarkofagi, ale to decyzja biskupa - przyznaje proboszcz janowskiej parafii ks. Stanisław Grabowiecki. Prace mają związek ze 100-leciem diecezji siedleckiej i 200-leciem janowskiej. - Chodzi o odnawianie śladów biskupstwa na naszym terenie - zaznacza na koniec ks. Grabowiecki.