Spirytus do ścieków, papierosy na przemiał

Od początku roku celnicy wlali do ścieków ok. 21 tys. litrów alkoholu z kontrabandy

Celnicy zniszczyli ponad 150 ton odebranych przemytnikom nielegalnych towarów. Do utylizacji trafiły głównie papierosy, ale też alkohol oraz podrabiane środki ochrony roślin, kosmetyki i farmaceutyki.

– W ciągu trzech kwartałów tego roku na przemiał trafiło już blisko 5 milionów paczek ważących ponad 105 ton oraz około 400 kg tytoniu – mówi podkom. Marzena Siemieniuk, rzecznik Izby Celnej w Białej Podlaskiej.

Od początku roku mundurowi wlali do ścieków ok. 21 tys. litrów wysokoprocentowych napojów z kontrabandy. – Badania laboratoryjne zajmowanego przemytnikom alkoholu wielokrotnie wykazywały w jego składzie obecność odkażalników i innych groźnych dla organizmu ludzkiego substancji – dodaje Siemieniuk.

Groźne dla zdrowia może być też stosowanie odebranych przemytnikom kosmetyków, farmaceutyków czy środków ochrony roślin, których ani skład, ani pochodzenie nie są do końca znane. Tego typu towary przekazywane są do zniszczenia, podobnie jak np. zawierające szkodliwe substancje zabawki, pirackie płyty CD czy nielegalne automaty. W sumie od stycznia do końca września 2016 r. celnicy zniszczyli blisko 7 ton takich produktów.

Nie wszystko jest bezwzględnie niszczone. Część towarów jest sprzedawana lub nieodpłatnie przekazywana na potrzeby różnych instytucji. Przykładowo w tym roku Izba Celna sprzedała już ponad setkę zajętych za przemyt samochodów, blisko pół tony bursztynu, kilkadziesiąt kilogramów kryształu górskiego.

Wśród sprzedanych rzeczy były też ciekawostki: np. kilkadziesiąt wagoników kolejki elektrycznej, ponad dwadzieścia sukni ślubnych i kilkanaście pomp obiegowych. Otrzymana z tego tytułu kwota na koniec trzeciego kwartału 2016 r. sięgnęła 1,2 mln zł.