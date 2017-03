Społeczna Szkoła będzie większa. Roboty już ruszyły

Tę niepubliczną placówkę o profilu katolickim od 2012 roku prowadzi stowarzyszenie Dobra Szkoła. Rok temu miejscy radni zgodzili się na sprzedaż stowarzyszeniu gruntu i budynku przy Langiewicza z 99-procentową bonifikatą czyli za 11 tys. zł.

Wcześniej Dobra Szkoła wynajmowała nieruchomość od miasta. Ale aby rozbudować placówkę, potrzebny był kredyt, który wymaga posiadania tytułu własności nieruchomości.

- Dzięki temu że staliśmy się właścicielem, dużo łatwiej nam rozmawiać o tej inwestycji, wcześniej nie było to możliwe bo nie mieliśmy żadnego majątku. A teraz możemy zaciągnąć kredyt hipoteczny w wysokości 300 tys. zł - mówi Jakub Chwesiuk wiceprezes stowarzyszenia. W sumie rozbudowa ma kosztować ok. 800 tys. zł. - Wiele osób chce nam pomóc, np. taniej zaoferować materiały budowlane. Rodzice zadeklarowali też że zajmą się pracami wykończeniowymi, m.in. malowaniem i układaniem płytek - dodaje Chwesiuk.

W sumie powstaną cztery dodatkowe sale i piwnica do zagospodarowania o łącznej powierzchni 800 mkw. - Trzy sale będą dedykowane najmłodszym dzieciom. Sale będą miały drzwi wyjściowe na taras, gdzie w okresie letnim będzie można prowadzić zajęcia. W piwnicy będą szatnie, bo obecnie są one usytuowane na korytarzu i jest to mało wygodne. Do tego sala rekreacyjna i gabinet logopedy-precyzuje wiceprezes stowarzyszenia.

Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 90 dzieci, a do przedszkola 80. - Rozbudowa zwiększy możliwości naboru ale też poprawi komfort nauczania dla tych dzieci które mamy teraz - zauważa Małgorzata Siedlecka prezes Dobrej Szkoły. W środę na placu budowy rozpoczęły się już prace ziemne. - Obiekt budują lokalne firmy, których właściciele mają dzieci w szkole. Odbywa się to po preferencyjnych cenach - przyznaje Siedlecka.

We wrześniu nowe sale mają już być gotowe. - Bez tej pomocy wielu ludzi i życzliwości, nie bralibyśmy się za to. Bo to duże wyzwanie - nie ukrywa Chwesiuk.

Przypomnijmy że w 2012 roku uchwałą rady miasta zlikwidowano Szkołę Podstawową nr 7 przy ul. Langiewicza. Przesądziły względy finansowe. To wówczas szkołę przejęło stowarzyszenie Dobra Szkoła. W ten sposób powstała niepubliczna Społeczna Szkoła Podstawowa o profilu katolickim. Przez ostatnie lata przeprowadzono tu wiele remontów, m.in. elewacji, sufitów, oświetlenia. Zrewitalizowano też boisko szkolne oraz urządzono plac zabaw. Pomogli sponsorzy.