Biała Podlaska: Spotkania w sprawie rewitalizacji. Pierwsze w czwartek

W Białej Podlaskiej obszar zdegradowany który ma przejść rewitalizację obejmuje ścisłe centrum oraz osiedla Wola i Za Torami. To łącznie ponad cztery hektary terenu, na których zamieszkuje ponad 16 tys. osób.

– Tu nie chodzi tylko o przebudowę infrastruktury, ale również o aspekty społeczne, zmianę stylu życia – mówi Adam Chodziński, zastępca prezydenta. – Przy współpracy z ekspertami stworzyliśmy diagnozę społeczno-ekonomiczną wraz z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i problemami tam występującymi – dodaje wiceprezydent.

– Mamy już pewne swoje propozycje działań rewitalizacyjnych, ale chcemy posłuchać mieszkańców. Bo program rewitalizacji to nie jest dokument który powstaje za biurkiem urzędnika, to program który tworzą mieszkańcy – tłumaczy z kolei Michał Romanowski, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej magistratu.

W czwartek ruszają pierwsze spotkania warsztatowe z mieszkańcami. W sumie będzie ich dziewięć. – Podczas tych spotkań chcemy dokonywać konkretnych zapisów które znajdą się na liście przedsięwzięć do programu rewitalizacji – zaznacza Romanowski. – Pobudzić mieszkańców do aktywności to jedno. Zależy nam aby zaangażować w to też organizacje pozarządowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – podkreśla naczelnik.

Zachętą ma być fakt, że projekty które będą wchodziły w skład rewitalizacji, mają być wyżej oceniane przy aplikowaniu o środki zewnętrzne np. z RPO. Na spotkaniach oprócz władz miasta i miejskich urzędników, będą przedstawiciele miejskich instytucji, m.in. MOPS czy Straży Miejskiej.

Opracowanie takiego programu rewitalizacji jest niezbędne do pozyskiwania środków zewnętrznych dla tych terenów. Miejscy radni przyjęli już stosowną uchwałę w tej sprawie.

Pierwszy cykl spotkań rusza w czwartek, o godz. 13:45 w urzędzie miasta spotkanie dla mieszkańców centrum, a o godz. 17:00 w SP nr 5 dla mieszkańców osiedla Wola, z kolei w piątek o godz. 14:00 spotkanie dla mieszkańców osiedla Za Torami. Spotkania trwają ok. 3 godzin.