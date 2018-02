Stadion miejski dzięki nadwyżce budżetowej?

Do połowy marca Biała Podlaska ma czas, by podjąć decyzję odnośnie przebudowy miejskiego stadionu. Cztery firmy, które w drugim przetargu złożyły swoje oferty, zaproponowały ceny przewyższające szacunki miasta.

Ale być może uda się wygospodarować brakującą kwotę, a jest to ponad 13 mln zł, z nadwyżki budżetowej. Przypomnijmy że oferta spółki S–Sport z Katowic to 39,5 mln zł, przedsiębiorstwa Budomex z Białej Podlaskiej 48,5 mln zł, warszawskiego Budimexu ponad 54 mln zł, a konsorcjum Moris Polska z Warszawy i Rosa–Bud z Radomia blisko 49 mln zł.

Tymczasem na pierwszy etap inwestycji miasto chce wydać ok. 26 mln zł. Obiekt ma powstać w miejscu obecnego miejskiego stadionu przy ul. Piłsudskiego, który popada w ruinę. Trybuna wschodnia będzie miała ponad 3 tys. miejsc. Pojawi się też zaplecze sportowo-socjalne, siłownia i hala sportowa, z której będą mogli korzystać także uczniowie pobliskiego „ekonomika” oraz parkingi. Stadion ma spełniać wymogi ekstraklasy.

– Dzisiaj liczymy pieniądze, chcielibyśmy zbudować stadion, a nie możemy tych pieniędzy wyciągnąć z kapelusza, tylko znaleźć te dodatkowe 13 mln zł w budżecie – tłumaczy prezydent Dariusz Stefaniuk.

W marcu radni mają zająć się nowelizacją budżetu. – Myślimy o pieniądzach z nadwykonań z zeszłego roku, one wejdą do budżetu, nie rozważamy zaciągania kredytu – zaznacza prezydent.

Poza tym, miasto dostało na ten cel 10 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu. – Jeżeli teraz tego ruchu nie zrobimy, to prawdopodobnie nikt już tego stadionu nie wybuduje, bo zgromadzenie tak dużej kwoty jest bardzo trudne. A patrząc jak wygląda teraz sytuacja z inwestycjami w całej Polsce, to z roku na rok będą one droższe. Firmy budowlane skarżą się na brak pracowników. Stąd wyższe ceny – podkreśla Stefaniuk.

Z drugiej jednak strony część mieszkańców uważa, że w mieście taki stadion nie jest potrzebny. – Obiekt będzie służył nie tylko imprezom sportowym, ale też kulturalnym. A „ekonomik” zyska halę sportową – zaznacza prezydent. Planowane środki z nadwyżki miasto przeznaczy też na remonty w szkołach. (eb)