Strefa Aktywności w parku przy Pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim

– Strefy aktywności to siłownie plenerowe ze strefą relaksu oraz sprawnościowym placem zabaw – tłumaczą urzędnicy.

W międzyrzeckim parku siłownia będzie składała się z 9 elementów: biegacza, twistera, wahadła, orbitreka, stepera, wioślarza, kół tai chi, pajacyka i podciągów nóg. Do tego plac zabaw i tzw. strefa relaksu z ławkami oraz stolikiem do gry w szachy i chińczyka. Teren będzie ogrodzony i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jego powierzchnia to 330 mkw.

Na budowę placu miasto przeznaczy 50 tys. zł, drugie tyle dołoży ministerstwo. Przypomnijmy, że od kilku miesięcy w parku trwają prace modernizacyjne. Powstaną tu nowe alejki, plac zabaw i oświetlenie. Park w nowej odsłonie zobaczymy we wrześniu. A chodzi o 35 hektarów terenu okalającego zabytkowy pałac Potockich.