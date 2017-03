Strzelał z wiatrówki do przechodniów

Policjanci zatrzymali 30-latka, który we wtorek w Białej Podlaskiej strzelał z wiatrówki w kierunku przechodniów. Dodatkowo podczas zatrzymania mundurowi znaleźli w jego mieszkaniu amfetaminę.

Do zdarzenia doszło we wtorek w rejonie ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej. Nieznany sprawca strzelał z wiatrówki w kierunku trzech młodych osób. Na szczęście nie odniosły one poważniejszych obrażeń.