Stwórz komiks na festiwal. Jak było "100 lat temu w Białej”?

Do tej tematyki ma nawiązywać praca konkursowa. Poza tym sceny komiksowe mają mieć związek z regionem bialskim i zawierać przynajmniej jeden element fanatyczny. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13-18 lat. Praca powinna zawierać cztery jednostronicowe plansze w formacie A3. Do komiksu należy dołączyć też krótki konspekt z opisem m.in. bohatera i fabuły. Prace trzeba złożyć w zaklejonej kopercie do 6 sierpnia w czytelni głównej biblioteki.

Wyniki zostaną ogłoszone 10 września. A wręczenie nagród odbędzie się podczas X Bialskiego Festiwalu Okołoliterackiego, którego gościem będzie w tym roku pisarz fantastyki Andrzej Pilipiuk.