Takiej tradycji nie ma nigdzie indziej. Można się wystraszyć, ale przynoszą też szczęście

W Sławatyczach (pow. bialski) trzy ostatnie dni roku należą do brodaczy. To miejscowi przebierańcy którzy łapią przechodniów, składają życzenia, a przy okazji trochę chuliganią.

– To nasza tradycja, bardzo dla nas ważna, prawie jak święto narodowe. To chluba Sławatycz – mówi Grzegorz Kiec, wójt gminy.

Jego zdaniem to jedna z najstarszych takich tradycji w Europie. W tym roku na ulicach tej nadbużańskiej miejscowości można spotkać 13 brodaczy. – Trzeci raz się przebrałem. W tym roku większość elementów stroju pożyczyłem. Każdy brodacz musi mieć na sobie stary kożuch, który coraz trudniej dostać, skórzaną kolorową maskę i brodę z lnianego włóka. Najwięcej pracy jest zawsze z kapeluszem z misternie zrobionych kwiatów z bibuły. Na to potrzeba kilku tygodni roboty. Do tego słoma na butach – opowiada brodacz Dawid.

– Łapiemy młodzież i dzieci, podnosimy na tzw. „hocki” i przynosimy szczęście – podkreśla.

W sobotę gmina zorganizowała konkurs na najładniejsze przebranie. Sporo mieszkańców podziwiało prezentacje.