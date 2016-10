"Tęczowy Piątek" w szkołach. Radny z PiS ostrzega

Tymczasem, Kampania Przeciw Homofobii podkreśla, że jedynie zachęcała szkoły "na zasadzie dobrowolności" do przyłączenia się do "Tęczowego Piątku", który po raz pierwszy odbył się 28 października.

- Kampania Przeciw Homofobii, organizacja która działa na rzecz osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych wezwała nauczycieli szkół do organizacji Tęczowym Piątków. Na korytarzach i w salach lekcyjnych nauczyciele mają rozwieszać plakaty głoszące idee LGTB. A uczniowie mają mieć przypięte specjalne znaczki - mówi radny z PiS. - Wszystko w atmosferze powszechnej tolerancji i wpajania młodzieży że należy przyjmować postawę pełnej otwartości. Jako rodzic jestem taką postawą przerażony- podkreśla. - Kampania Przeciw Homofobii promuje destrukcję rodziny, małżeństwa. Boję się że moje dziecko usłyszy w szkole że homoseksualizm to naturalność. Nawet profesorowie psychologii twierdzą, że zaburzenia seksualne to domena dla lekarzy i ekspertów, a nie dzieci i młodzieży- stwierdza Potocki.

Mimo to, na ostatniej sesji radny Sławomir Potocki apelował do władz miasta o monitorowanie tej sprawy.

mat. KPH

- Prosiłbym wydział edukacji o monitorowanie tej sprawy. Bo konstytucja chroni prawo rodziców do wychowania według własnego światopoglądu - uważa z kolei radny z Białej Podlaskiej.

Jako odpowiedź na "Tęczowy Piątek" zaproponował przystąpienie do programu "Szkoła przyjazna rodzinie".- Projekt zapoczątkował magistrat wołomiński. Może warto aby na początku roku gdy rodzice w szkołach podpisując różne rzeczy, podpisali również taki zapis, że nie życzą sobie, aby dzieci były bombardowane treściami tego typu - zauważył Potocki.

Prezydent przeciw

Ale póki co w Białej Podlaskiej żadna szkoła nie przyłączyła się do Tęczowego Piątku. - Nie wiedziałem o inicjatywie Kampanii Przeciw Homofobii. Dobrze, że nad tym czuwacie - zwrócił się do radnego prezydent Dariusz Stefaniuk. - Nie wyobrażam sobie, aby w jakiejkolwiek publicznej szkole w Białej miała miejsce taka sytuacja. Żaden dyrektor nie zgłaszał się do mnie, że takie działania chciał przeprowadzać. My jako rodzice mamy w większości przekonania konserwatywne i nie wydaje mi się abyśmy musieli pisać jakieś deklaracje - stwierdził jeszcze Stefaniuk.

Jego zdaniem "Tęczowy Piątek" nie będzie miał społecznego odbioru, a tylko zrobi reklamę stowarzyszeniu.

Akcję zorganizowało 75 szkół z całej Polski, w tym dwie z województwa lubelskiego. - Nie czuję się upoważniony podawać informacje o konkretnych placówkach. Przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego nie było pola do zaznaczenia zezwalającego nam do podawania tych informacji dalej - tłumaczy na koniec Vyacheslav Melnyk z KPH.