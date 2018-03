Ksiądz dołączył do protestu i ostro krytykuje: "Widać u władzy przejawy pychy"

Sytuację rolników, którzy z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF) stracili swoje hodowle, przedstawiciel rządu ocenił z okien pociągu. – Jadąc do Białej Podlaskiej widziałem, że straty są mniejsze – oświadczył. - To wstyd tak traktować rolników. To grzech - ocenia ks. kan. Stanisław Chodźko