Trwa aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Najdroższa Prunella

W Janowie Podlaskim trwa właśnie aukcja Pride of Poland. Do tej pory za najwyższą kwotę wylicytowano klacz Prunella. Kupiec z Czech zapłacił za nią 150 tys. euro. Druga była Anawera za 110 tys. euro.

Klacz Gerda z numerem jeden została wylicytowana za 36 tys. euro, klacz El Dorella za 47 tys. euro i pojedzie do Szwecji.

- Aukcja ciągnie się jak guma do żucia. Nie przyjechali tutaj kupcy, tylko ludzie ciekawi. W ubiegłym roku nadszarpnięta została renoma aukcji i trudno będzie ją odbudować - mówiła nam na gorąco w trakcie aukcji Alina Sobieszak prowadząca magazyn Araby Magazine.

Po raz pierwszy Pride of Poland jest prowadzona za pomocą nowego systemu elektronicznego, stworzonego specjalnie na potrzeby aukcji. Wszystko po to aby uniknąć zeszłorocznego skandalu z podwójną licytacją klaczy Emira.

- Każdy z klientów otrzymał elektroniczną kartę, którą loguje się do terminalu. Na hali jest ich 69. Z kolei aukcjoner ma pulpit gdzie może obserwować wszystkie postąpienia. Postąpienia były widoczne również na telebimie - tłumaczy Pietrzak. Jego zdaniem system jest transparentny. - Wszystko zostało zarejestrowane w pamięci komputera. Każdy z klientów zapoznał się też z regulaminem - zaznacza szef stadniny.

W sumie zarejestrowało się ponad 140 klientów. Wadium można było wpłacać nawet pół godziny przed aukcją. - Prowadziliśmy promocję za granicą od stycznia i to przyniosło skutek. W tej chwili Pride of Poland jest imprezą rozpoznawalną we wszystkich zakątkach świata arabskiego - uważa Maciej Paweł Grzechnik prezes stadniny w Michałowie. - To byli zarówno klienci z bliskiego wschodu, z Egiptu i po raz pierwszy 20-osobowa delegacja z Chin - wymienia Grzechnik.

Jego zdaniem renoma polskich państwowych stadnin jest nadal utrzymana. - Wartością polskiej hodowli jest jej nieprzerwana ciągłość. To nasza przewaga konkurencyjna. Renoma jest podtrzymana - zapewnia prezes michałowskiej stadniny.

Na aukcji zabrakło jednak Shirley Watts, która dotychczas była stałą bywalczynią aukcji, na której co roku zostawiała grube miliony. W ubiegłym roku w janowskiej stadninie padły jednak jej dwie cenne klacze. Ale prezes Pietrzak przekonuje że stadnina utrzymuje z nią dobre kontakty.

- Podpisaliśmy ugodę, w świetle której żadna ze stron nie ma roszczeń - dodaje szef janowskiej stadniny. Ministerstwo Rolnictwa zamierza dbać o rozwój polskiej hodowli. - To jest nasza marka narodowa - podkreśla Zbigniew Babalski wiceminister rolnictwa. - Jest już gotowy wstępny program hodowli koni w Polsce, który opracowała powołana przy ministerstwie rada. Chcemy w ten sposób zapewnić stabilizację hodowli w Polsce. Osoby z branży mówią że ilość koni obecnie w Polsce jest na poziomie bezpiecznym, nie możemy dopuścić do tego aby wyzbywać się najlepszego materiału genetycznego. My mamy być oferentami, a nie kupcami - zaznacza Babalski.

Tegoroczne święto konia arabskiego zbiegło się w tym roku z 200-leciem stadniny. W związku z tym po raz pierwszy zorganizowano wyścig koni arabskich. - Chcieliśmy pokazać nasze konie wyścigowe, które rzeczywiście mają w tym roku ogromne triumfy na torze- zaznacza Pietrzak. - Planujemy doposażyć nasz tor tak aby na stałe organizować wyścigi w Janowie - zapowiada.

W poniedziałek odbywa się jeszcze Letnia Aukcja Koni Arabskich – Summer Sale – na której wystawionych będzie 29 koni. Podczas ubiegłorocznych aukcji Pride of Poland i Summer Sale sprzedano w sumie 31 koni za 7 mln 95 tys. zł.