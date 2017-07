Ulica "500 Plus" lub "Dobrej Zmiany"? Mieszkańcy zdecydują

To wynik ustawy dekomunizacyjnej. Gmina Borki musi zmienić nazwy ulic 22 Lipca w Woli Osowińskiej i II Armii Wojska Polskiego i 22 Lipca w Borkach. Na stronie gminy pojawiły się ankiety z nowymi propozycjami, które zgłosili mieszkańcy. Do wyboru m.in. Magnoliowa, Szkolna czy św. Rity w Borkach.

Ale w przypadku Woli Osowińskiej wśród kilku propozycji, dwie są dosyć nietypowe, aby nazwę ulicy 22 lipca zmienić na Dobrej Zmiany lub 500 Plus.- Propozycje padły na zebraniu wiejskim. Każdy mógł zgłosić nazwę jaką sobie zamarzył. Wszystko jest w protokole z zebrania - tłumaczy Marek Siudaj sołtys Woli Osowińskiej. - Nazwy Dobrej Zmiany i 500 Plus odbieram raczej jako propozycje dla żartu. Osoba która to zgłosiła tłumaczyła że "500 Plus" jest teraz nazwą na topie - dodaje Siudaj.

- Teraz każdy z mieszkańców otrzymuje ankietę, w której ma zaznaczyć nazwę którą wybiera - zaznacza sołtys. Mieszkańcy mają czas na wypełnienie ankiet do 25 lipca. - Społeczeństwo jest obywatelskie. Na zebraniach była duża frekwencja i wszystkie propozycje które wyłoniły się na nich, zebraliśmy. Dodaliśmy jeszcze nazwy które uważałem za słuszne, m.in. działaczy lokalnych zasłużonych dla tego terenu - tłumaczy z kolei Radosław Sałata wójt gminy Borki.

O nazwach mogą teraz decydować mieszkańcy powyżej 16 roku życia. - Wyniki ankiet zbierzemy, poinformujemy mieszkańców. A następnie przedstawimy to radnym na sesji w sierpniu. I to oni ostatecznie zdecydują - zapowiada Sałata.